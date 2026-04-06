Ανοδική πορεία στην απασχόληση και υποχώρηση της ανεργίας στην Κύπρο κατά την περίοδο 2018-2024 καταγράφει η μελέτη της ΑνΑΔ με τίτλο «Διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο 2018-2024», η οποία εξετάζει τις βασικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό.

Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού από την ΑνΑΔ και έχει ως βασικό στόχο την ολοκληρωμένη ανάλυση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κύπρο κατά την επταετία 2018-2024.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το γενικό ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών ακολούθησε διαχρονικά ανοδική πορεία, παραμένοντας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου πάνω από το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό αυξήθηκε από 73,9% το 2018 σε 75,8% το 2019, πριν καταγράψει επιβράδυνση το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19, όταν περιορίστηκε στο 75,2%.

Στη συνέχεια, η σταδιακή επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, οδήγησαν σε πλήρη ανάκαμψη του δείκτη, με το ποσοστό απασχόλησης να ανέρχεται στο 79,8% το 2024.

Η μελέτη επισημαίνει ότι το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα στους άνδρες, καθώς και στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω μειώθηκε αισθητά, από 7,1% το 2021 σε 4,9% το 2024, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που καταγράφεται στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η ανεργία εξακολουθεί να επηρεάζει περισσότερο συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 η ανεργία ήταν υψηλότερη στις γυναίκες, με ποσοστό 5,1%, σε σύγκριση με τους άνδρες, όπου διαμορφώθηκε στο 4,6%. Ιδιαίτερα αυξημένο παραμένει και το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το οποίο ανήλθε στο 13,0%.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση, η μελέτη καταγράφει ανοδική τάση από το 2020 και μετά. Το γενικό ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών έφτασε το 11,2% το 2024, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη σημασία της αναβάθμισης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η υψηλότερη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση εντοπίζεται στους ανέργους, ενώ η μελέτη σημειώνει ότι το σχετικό ποσοστό μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων.

Καταληκτικά, η ΑνΑΔ αναφέρει ότι η μελέτη παρέχει χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, διαχρονικής και τεκμηριωμένης εικόνας της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως σημειώνεται, τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις της μελέτης αναμένεται να αξιοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών για την εργασία, την απασχόληση και την κατάρτιση.