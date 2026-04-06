Την ανάγκη για ουσιαστική διαβούλευση πριν από την προώθηση του νομοσχεδίου που αφορά την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς υπογραμμίζει το ΚΕΒΕ, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα θέμα που, όπως αναφέρει, έχει άμεση και στρατηγική σημασία για την κυπριακή οικονομία.

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο αναφέρει ότι το αναθεωρημένο πλαίσιο για την αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς αγγίζει κρίσιμους τομείς, όπως η επενδυτική δραστηριότητα, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η διεθνής εικόνα της χώρας.

Όπως επισημαίνει, οποιαδήποτε τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να προηγηθεί από εις βάθος και καλά δομημένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αποφευχθούν αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν αρνητικές παρενέργειες.

Το ΚΕΒΕ προειδοποιεί ότι η απουσία επαρκούς διαβούλευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα μπορεί να οδηγήσει σε μη επιδιωκόμενες συνέπειες, επηρεάζοντας αρνητικά την επενδυτική εμπιστοσύνη, τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο σημερινό ασταθές διεθνές περιβάλλον, με το Επιμελητήριο να τονίζει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι προσεκτικές, ισορροπημένες και τεκμηριωμένες.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, η έγκαιρη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων δεν αποτελεί μόνο θεσμική υποχρέωση, αλλά και βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί όπως το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο τεθεί άμεσα ενώπιον των αρμόδιων φορέων και δοθεί επαρκής χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση, πριν από την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο δηλώνει έτοιμο για άμεση συνάντηση με την αρμόδια επιτροπή, με στόχο να παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις και τις εισηγήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.