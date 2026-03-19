Τα τελευταία χρόνια, ένα στα δύο συμβόλαια αγοράς ακινήτων αφορά πολίτες τρίτων χωρών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού, με την ευκαιρία συζήτησης προτάσεων νόμου του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου καθώς και προτάσεις βουλευτών άλλων κομμάτων.

Με τις προτάσεις οι οποίες οδηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου, η γη την οποία μπορούν να αποκτήσουν αλλοδαποί τρίτων χωρών δεν μπορεί να υπερβαίνει στα 1.100 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).

Όσον αφορά τη στέγη, το εμβαδόν που αναμένεται να αποφασιστεί, θα κυμανθεί μεταξύ 200-300 τ.μ.

Πιο αναλυτικά, αναφερόμενος στον αριθμό ακινήτων τα οποία αγόρασαν αλλοδαποί τρίτων χωρών, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι: «Υπάρχουν διιστάμενοι αριθμοί και απόψεις, αλλά τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων φανερώνουν πως ένα στα δύο αγοραπωλητήρια έγγραφα αφορά αγορές από πολίτες τρίτων κρατών.

Αντιλαμβάνεστε, πρόσθεσε, το μέγεθος και την έκταση του ζητήματος σε μια ημικατεχόμενη Κύπρο, μέρος της οποίας κρατούν και οι βρετανικές βάσεις», επεσήμανε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πρόταση νόμου θα υπερψηφιστεί στις 2 Απριλίου με μεγάλη πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών ανέφερε και τα εξής: «Το ΑΚΕΛ, συγκροτημένα, μέσα από πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τον Στέφανο Στεφάνου και στην πορεία με προτάσεις και άλλων συναδέλφων, αποφασίσαμε ότι αυτό το πλιάτσικο πρέπει να τελειώσει. Οι ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνουμε, θα έπρεπε να ισχύσουν από την επαύριον του 1974».

«Κατορθώσαμε, μέσα από διάλογο, να καταλήξουμε σ’ ένα κοινά αποδεκτό κείμενο, το οποίο φαίνεται να αποκτά και πλειοψηφία και θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση», πρόσθεσε ο κ. Δαμιανού.

Είπε επίσης, πως στα βασικά ζητήματα υπάρχει και συναίνεση της εκτελεστικής εξουσίας.

Περαιτέρω ανέφερε, πως στο παρελθόν το υπουργείο Εσωτερικών εξήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία η οποία προέβλεπε απαγορεύσεις στο εμβαδόν, στην έκταση και στον χαρακτήρα των ακινήτων και της γης που μπορούν να αγοράζουν οι αλλοδαποί στην Κύπρο, η οποία ωστόσο, δεν τελεσφόρησε.

Είπε επίσης, πως στο αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, προνοούνται απαγορεύσεις, οι οποίες θα αφορούν την αγορά, τη μεταβίβαση, την απόκτηση δασικής ή γεωργικής γης από αλλοδαπούς. Όπως εξήγησε, προνοείται μηδενική δυνατότητα απόκτησης τέτοιας γης από αλλοδαπούς.

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, είπε, δεν θα επιτρέπεται να αποκτάται οποιασδήποτε μορφής ακίνητη ιδιοκτησία από αλλοδαπό, που θα αφορά σε περιοχή που γειτνιάζει με την γραμμή κατάπαυσης του πυρός ή περιοχή που αφορά κρίσιμες υποδομές ζωτικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως τέτοιες υποδομές καθορίζονται τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα στρατόπεδα, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι παραλίες και μια σειρά άλλων υποδομών.

Παράλληλα, εντάσσεται στη νομοθεσία μακρύς κατάλογος προϋποθέσεων, που πρέπει να τηρούνται για την απόκτηση συγκεκριμένου εμβαδού γης ή ακινήτων από αλλοδαπούς, που περιορίζουν δραστικά αυτό που συμβαίνει σήμερα.

Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει σήμερα, είναι αποτέλεσμα του ξεχειλώματος των κριτηρίων, που επικράτησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ως αποτέλεσμα του προγράμματος των «Χρυσών Διαβατηρίων», πρόσθεσε.