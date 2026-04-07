Ίσως την καλύτερη περίοδο της τελευταίας τριετίας ως προς το κόστος δανεισμού διανύει ο επιχειρηματικός κόσμος αλλά και ιδιώτες, καθώς παραμένει σε χαμηλά επίπεδα το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικά και για στεγαστικά δάνεια, σημαντικά χαμηλότερα απ’ ό,τι το 2023.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά δανεισμού άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 4,15% τον Φεβρουάριο φέτος, σε σύγκριση με 4,34% τον προηγούμενο μήνα και 4,47% τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Φεβρουάριο του 2024 ο επιχειρηματικός κόσμος για δάνεια άνω του €1 εκατ. πλήρωνε μέσο επιτόκιο 5,94% και τον Φεβρουάριο του 2023 το κόστος ήταν 4,54%.

Για επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. το μέσο επιτόκιο ήταν στο 4,22% τον Φεβρουάριο του ’26, από 4,67% το 2025, 5,87% τον Φεβρουάριο του 2024 και 4,73% τον Φεβρουάριο του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις χορηγήσεις που έχουν δοθεί, τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €47,5 εκατ. (από σύνολο €60,4 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €40,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €53,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €137,3 εκατ. (από σύνολο €191,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €88,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €277,2 εκατ. νέων δανείων).

Όσον αφορά τα δάνεια σε ιδιώτες, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,45% τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με 3,70% τον προηγούμενο μήνα και 4,61% τον Φεβρουάριο του 2025, 4,49% τον Φεβρουάριο του 2024 και 4,23% τον Φεβρουάριο του 2023. Σημειώνεται ότι, το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των ΝΧΙ αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €115,1 εκατ. (από σύνολο €151,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €95,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €138,1 εκατ. νέων δανείων).

Και τα καταναλωτικά

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε μείωση τον Φεβρουάριο φέτος στο 7,12%, σε σύγκριση με 7,20% τον προηγούμενο μήνα και 7,11% τον Φεβρουάριο του 2025. Ωστόσο το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων ήταν χαμηλότερο τον Φεβρουάριο του 2024 στο 6,17% και 5,17% τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €20,1 εκατ. (από σύνολο €21,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €18,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €20,1 εκατ. νέων δανείων).

Η Κεντρική Τράπεζα στις διευκρινίσεις που δίνει αναφέρει ότι στα υφιστάμενα υπόλοιπα, τα επιτόκια δανείων στην Κύπρο συγκλίνουν με τον διάμεσο της ευρωζώνης. Το περιθώριο για τα νοικοκυριά έχει μηδενιστεί, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες περιορίζεται στο 0,4%.

Η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, τόσο κατά την περίοδο σύσφιξης (Ιούνιος 2022 – Δεκέμβριος 2023) όσο και κατά την περίοδο χαλάρωσης (Ιούνιος 2024 – Φεβρουάριος 2026), εμφανίζεται ευθυγραμμισμένη με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης στα υφιστάμενα δάνεια.

Για τα νέα δάνεια, τα επιτόκια στην Κύπρο παραμένουν συγκρίσιμα με τον διάμεσο της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, τα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά εμφανίζουν επιτόκιο χαμηλότερο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον διάμεσο της Ευρωζώνης, ενώ για τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το περιθώριο ανέρχεται στο 0,3%.