Σημαντική μηνιαία μείωση κατέγραψαν τα καθαρά νέα δάνεια στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2026, τα οποία υποχώρησαν κατά €377,7 εκατομμύρια σε σχέση με τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Συγκεκριμένα, τα καθαρά νέα δάνεια διαμορφώθηκαν στα €247,3 εκατ., έναντι €625,0 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Τα συνολικά νέα δάνεια ανήλθαν στα €495,9 εκατ., σε σύγκριση με €986,9 εκατ. τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, μειώθηκαν τα καθαρά νέα στεγαστικά δάνεια κατά €39,7 εκατ., ενώ πτώση σημειώθηκε και στα επιτόκια που αφορούν δάνεια για κατοικία και καταναλωτικά δάνεια.

Πώς διαμορφώθηκαν οι βασικές κατηγορίες δανείων

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €18,9 εκατ., από €17,2 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, τα δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκαν στα €95,7 εκατ., έναντι €135,4 εκατ. τον Δεκέμβριο.

Μείωση καταγράφηκε και στα επιχειρηματικά δάνεια:

Δάνεια έως €1 εκατ.: €40,1 εκατ. (από €60,3 εκατ.)

(από €60,3 εκατ.) Δάνεια άνω του €1 εκατ.: €88,1 εκατ. (από €406,4 εκατ.)

Μικρή αποκλιμάκωση στα επιτόκια δανείων

Τα στοιχεία της ΚΤΚ δείχνουν επίσης ελαφρά μείωση στα επιτόκια δανείων.

Το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων μειώθηκε στο 7,20% από 7,22%.

από 7,22%. Το επιτόκιο στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 3,70% από 3,78%.

Για επιχειρηματικά δάνεια έως €1 εκατ. το επιτόκιο παρέμεινε στο 4,32%, ενώ για δάνεια άνω του €1 εκατ. μειώθηκε στο 4,34% από 4,42%.

Επιτόκια καταθέσεων και ευρωπαϊκή σύγκριση

Το επιτόκιο για καταθέσεις νοικοκυριών έως ένα έτος παρέμεινε στο 1,20%, ενώ για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 1,34% από 1,27%.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι τα επιτόκια δανείων στην Κύπρο βρίσκονται πλέον κοντά στον διάμεσο της Ευρωζώνης, με το περιθώριο να είναι μηδενικό για τα νοικοκυριά και περίπου 0,4% για τις επιχειρήσεις.

Αντίθετα, τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών.

Αλλαγή τάσης στα στεγαστικά δάνεια

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, σημαντική μεταβολή καταγράφεται και στη δομή των στεγαστικών δανείων.

Το ποσοστό των νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει μειωθεί στο 11,6%, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, καθώς οι δανειολήπτες στρέφονται περισσότερο σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών έναντι του επιτοκιακού κινδύνου, στοιχείο που, σύμφωνα με την ΚΤΚ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου των τραπεζών.