Η Κύπρος παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο Weekly Oil Bulletin με ημερομηνία 6 Απριλίου 2026.

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, η Κύπρος κατατάσσεται στην 25η θέση στις τιμές της αμόλυβδης 95, με μέση τιμή τα 1,513 ευρώ το λίτρο. Στις υψηλότερες θέσεις της σχετικής κατάταξης βρίσκονται η Ελβετία, η Δανία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Γαλλία, όπου καταγράφονται οι ακριβότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η Κύπρος βρίσκεται στην 21η θέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1.844 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Οι υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Ολλανδία, τη Δανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Φινλανδία.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την Κύπρο στα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin βασίζεται σε εβδομαδιαία συλλογή δεδομένων από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η καταγραφή γίνεται κάθε Δευτέρα, με αναφορά έως την Τρίτη στις 10:00 το πρωί, και οι τιμές προκύπτουν από σταθμισμένο μέσο όρο βάσει στοιχείων από 25 επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% της συνολικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Κομισιόν, σε πρώτο στάδιο υπολογίζεται η μέση τιμή ανά εταιρεία, με βάση τις πωλήσεις κάθε πρατηρίου, και στη συνέχεια οι τιμές αυτές σταθμίζονται ανάλογα με το μερίδιο πωλήσεων κάθε εταιρείας στο σύνολο της αγοράς ανά καύσιμο.

Παρότι η Κύπρος δεν συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ, οι λιανικές τιμές καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, όπως προκύπτει από τα δελτία επισκόπησης τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο, με ημερομηνία 9 Απριλίου, η μέση τιμή λιανικής πώλησης με φόρους διαμορφώθηκε στα 1,513 ευρώ για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και στα 1,844 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με τις τιμές που είχαν καταγραφεί στις 12 Μαρτίου, η αμόλυβδη εμφανίζεται αυξημένη κατά 16 σεντ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει άνοδο 38 σεντ.

Οι σημερινές τιμές επηρεάζονται και από την εφαρμογή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα κίνησης κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026, ο οποίος ανέρχεται σε 8,33 σεντ το λίτρο.

Με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων έως τις 11:30 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,520 ευρώ το λίτρο, με τη φθηνότερη τιμή στα 1,444 ευρώ και την ακριβότερη στα 1,599 ευρώ παγκύπρια. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή ανερχόταν στα 1,844 ευρώ το λίτρο, με χαμηλότερη τιμή τα 1,747 ευρώ και υψηλότερη τα 1,899 ευρώ το λίτρο.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι, παρά τη σχετικά καλύτερη θέση της Κύπρου σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι ανατιμήσεις στην εσωτερική αγορά συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές, διατηρώντας στο προσκήνιο το κόστος μετακίνησης και εφοδιασμού.

ΚΥΠΕ