Την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξετάζει τις τελευταίες αποφάσεις της Βουλής για τις εκποιήσεις, καθώς, ως γνωστόν, το Νομοθετικό Σώμα έχει αποδεχθεί τέσσερις αναπομπές, αφού προηγουμένως τις τροποποίησε, το Υπουργείο Οικονομικών άνοιξε εκ νέου το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τη Δευτέρα 4 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, καθώς και στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ. Θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Από τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, εμφανίστηκε θετικός στην επαναφορά του σχεδίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά και με τους ίδιους όρους.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους περίπου τρεις μήνες για να ενταχθούν στο Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης.

Πρόκειται για κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι δανειολήπτες παραχωρούν την κύρια κατοικία στην ΚΕΔΙΠΕΣ για να εξοφλήσουν το δάνειό τους, το οποίο εξοφλείται πλήρως, ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν να διαμένουν στο ακίνητο ως ενοικιαστές. Ουσιαστικά, το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα παραμονής ευάλωτων δανειοληπτών στην κύρια κατοικία τους, καταβάλλοντας ενοίκιο αντί της μηνιαίας δόσης του στεγαστικού τους δανείου, υπό συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Να σημειωθεί πως στο σχέδιο είχαν υποβληθεί 3.340 αιτήσεις, από τις οποίες οι 1.620 βρίσκονταν υπό επεξεργασία. Επίσης, 1.151 αιτήσεις έχουν απορριφθεί, 98 έχουν αποσυρθεί και 471 έχουν φτάσει μέχρι την τελική ολοκλήρωση και την απόκτηση ακινήτου.

Στα μέσα Ιουνίου η ακρόαση των αναφορών

Στο μεταξύ, σε σχέση με τις άλλες πέντε νομοθεσίες που αφορούν τις εκποιήσεις και για τις οποίες έγινε αναφορά στο Δικαστήριο, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο καθόρισε χθες την ακρόαση των υποθέσεων περί τα μέσα Ιουνίου.

Παράλληλα, έδωσε οδηγίες για την καταχώρηση ένστασης και αγορεύσεων εντός καθορισμένων προθεσμιών, ενώ δόθηκε και προθεσμία στις δύο πλευρές για την υποβολή γραπτών αγορεύσεων.

Στις πέντε νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί εντοπίστηκαν αντισυνταγματιές πρόνοιες.

Πρόκειται για την πρόταση νόμου των ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ανεξάρτητων βουλευτών, η οποία προβλέπει ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελούσε εξασφάλιση σε δάνειο πωλείται μέσω πλειστηριασμού ή ανακτάται από ενυπόθηκο δανειστή, η εγγύηση που παρέχεται από τους εγγυητές του δανείου περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου.

Αφορά, επίσης, την πρόταση του ΔΗΚΟ, με την οποία διασφαλίζεται ότι ο ενυπόθηκος δανειστής είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τόσο τη δυνατότητά του να εκποιήσει όλες τις εμπράγματες εξασφαλίσεις όσο και να εξασφαλίσει δικαστική απόφαση εναντίον του πρωτοφειλέτη, προτού στραφεί και λάβει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του εγγυητή.

Παράλληλα, πρόκειται για τη ρύθμιση από το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ, η οποία προβλέπει ότι μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου, εάν το προϊόν που εισπράττεται από την πώληση ή τον πλειστηριασμό δεν καλύπτει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους, πλέον τόκων, το υπόλοιπο της οφειλής να διαγράφεται.

Τέλος, αφορά την πρόταση της ΔΗΠΑ, με την οποία πάγωσαν οι εκποιήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τι θα γίνει με τις τελευταίες αποφάσεις της Βουλής

Στο μεταξύ, την περασμένη Τρίτη, 28 του μήνα, η Βουλή προώθησε στο Προεδρικό τις πέντε αναπομπές νόμων, από τις οποίες τις τέσσερις αποδέχθηκε το Κοινοβούλιο και τη μία απέρριψε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει στη διάθεσή του μέχρι τις 12 Μαΐου για να λάβει τις τελικές του αποφάσεις, δηλαδή εάν θα υπογράψει τους νόμους ή εάν θα προχωρήσει σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εκτιμάται πως τρεις από τις τέσσερις νομοθεσίες που αποδέχθηκε η Βουλή θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Αυτές αφορούν την πρόταση του ΔΗΚΟ, με την οποία θα λειτουργεί ξεχωριστός και ανεξάρτητος μηχανισμός για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Αφορούν, επίσης, την πρόταση του ΕΛΑΜ, με την οποία απαγορεύεται στους πιστωτές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τους δανειολήπτες όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη, καθώς και την πρόταση των Οικολόγων για το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Οι άλλες δύο νομοθεσίες πιθανόν να αναφερθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Πρόκειται για την πρόταση του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε σχέση με καταχρηστικές ρήτρες, καθώς και το ύψος του χρέους. Η συγκεκριμένη αναπομπή απορρίφθηκε. Επίσης, πρόκειται για την πρόταση του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ, με την οποία απαγορεύεται στις τράπεζες να επιβάλλουν επιπλέον τόκους σε περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πιστωτικής διευκόλυνσης, περιλαμβανομένων των τόκων, ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού χρέους.