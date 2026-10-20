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Τα πρωτεία που έχουν οι δύο καλοκαιρινοί μήνες – Ιούλιος και Αύγουστος – αναφορικά με τις αφίξεις τουριστών απειλήθηκαν φέτος όσον ποτέ άλλοτε. Ο φετινός Σεπτέμβριος έφτασε στο παρά κάτι, να ανατρέψει τα μέχρι σήμερα κεκτημένα τους, δημιουργώντας μάλιστα νέο ρεκόρ αφίξεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών τον Σεπτέμβριο 2026 ανήλθαν σε 580.889 σε σύγκριση με 570.635 τον Σεπτέμβριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,8%. Οι αφίξεις του Αυγούστου είχαν ανέλθει σε 581.880 σε σύγκριση με 602.026 τον Αύγουστο 2025, σημειώνοντας μείωση 3,3%. Όπως γίνεται αντιληπτό, η διαφορά στις αφίξεις μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου ήταν μόλις 991 επισκέπτες, κάτι που δείχνει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τον υπό αναφορά μήνα, αλλά και το γεγονός ότι η ροή τουριστών έχει επανέλθει στην κανονικότητα, μετά τα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου.

Για σκοπούς σύγκρισης, σημειώνεται ότι οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν σε 582.754 σε σύγκριση με 589.116 τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 1,1%, ενώ οι αφίξεις Ιουνίου είχαν ανέλθει σε 489.965 σε σύγκριση με 498.527 τον Ιούνιο 2025, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Όσον αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.401.538 σε σύγκριση με 3.604.790 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 5,6%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Σεπτέμβριο του 2026, αφού αποτέλεσαν το 31,7% (184.345) των συνολικών αφίξεων (αύξηση 2,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025). Για ένα ακόμη μήνα, οι αφίξεις από το Ισραήλ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις αφίξεις, με 105.249 αφίξεις σε σύγκριση με 80.115 τον αντίστοιχο περσινό μήνα (αύξηση 31,4%). Αισθητή αύξηση σημειώθηκε και στις αφίξεις από την Ελλάδα, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 16,1%. Ωστόσο, πέραν των πιο πάνω, σημειώθηκε μείωση στις αφίξεις από αρκετές σημαντικές αγορές για τη χώρα μας. Η Γαλλία κατέγραψε μείωση 48,9% το Σεπτέμβριο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, η Γερμανία επίσης μείωση 11,6% και η Πολωνία μείωση 7,5%.

Σχολιάζει ο υφυπουργός

Σχολιάζοντας τα υπό αναφορά αποτελέσματα, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής σημείωσε ότι η συνολική επίδοση του μηνός Σεπτεμβρίου, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ακόμη και τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, και θα καταγράφεται πλέον ως ο πιο αποδοτικός Σεπτέμβριος στην ιστορία του Κυπριακού τουρισμού σε επίπεδο αφίξεων.

Αναλυτικότερα, ο κ. Κουμής τόνισε μεταξύ άλλων πως «όταν τον περασμένο Μάρτιο κληθήκαμε ως Κυβέρνηση και ως Υφυπουργείο Τουρισμού να αντιμετωπίσουμε μία άνευ προηγουμένου τουριστική κρίση, συνέπεια των γεωπολιτικών εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και της επακόλουθης αρνητικής δημοσιότητας, είχαμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την διατήρηση των προσφερόμενων προγραμμάτων προς την χώρα μας, γνωρίζοντας πολύ καλά, ότι σε μεγάλο βαθμό, απ’ αυτό θα εξαρτηθεί και η πορεία των επόμενων μηνών. Ουσιαστικά επενδύσαμε γι’ ακόμη μία φορά στους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, και αλλάξαμε σχεδιασμό, επηρεαζόμενοι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Έξι μήνες μετά, τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν απλώς την ανάκαμψη του τομέα του τουρισμού, αλλά επιβεβαιώνουν επίσης, την επιστροφή του σε μία πολύ υποσχόμενη δυναμική, την αποτελεσματικότητα των κινήσεων του τουριστικού οικοσυστήματος της χώρας μας, αλλά και την ανθεκτικότητα του κλάδου».