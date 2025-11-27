Η Ελίνα Πατριώτη και ο Γιάννης Πατριώτης, Executive Directors, σε μια κοινή συνέντευξη στο Forbes για τον ηγετικό ρόλο της νέας γενιάς στη Leo Patriotis Ltd, αξιοποιώντας και ενισχύοντας το πολύτιμο υπόβαθρο των ιδρυτών της εταιρείας

Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη διάκρισή σας με το βραβείο «Γε’ νέο Επιχειρείν». Πόσο θεωρείτε ότι αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει το όραμά σας και την προσπάθεια της νέας γενιάς στη Leo Patriotis Ltd.

Ελίνα: Ευχαριστώ θερμά. Το βραβείο αυτό είναι μια σπουδαία διάκριση, που για μένα δεν είναι απλώς μια προσωπική αναγνώριση, αλλά είναι το αποτέλεσμα της κοινής πορείας που διανύουμε μαζί με τον αδελφό μου και την ομάδα μας, ως δεύτερη γενιά σε μια οικογενειακή επιχείρηση που κουβαλά ιστορία, αξίες και συνεχή αγώνα.

Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι μια τιμή που αφιερώνω στους γονείς μας – τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτή την επιχείρηση κυριολεκτικά από το μηδέν, μέσα σε συνθήκες δύσκολες, με πείσμα, αυταπάρνηση και ατελείωτες ώρες δουλειάς. Αυτή η παρακαταθήκη είναι για εμάς πηγή δύναμης, έμπνευσης και ευθύνης.

Η φιλοσοφία μας είναι να προχωράμε μπροστά με στρατηγική σκέψη αλλά και ανθρώπινη ευαισθησία, να εξελισσόμαστε χωρίς να χάνουμε την επαφή με την κουλτούρα της εταιρείας, να καινοτομούμε παραμένοντας συνδεδεμένοι με την ομάδα μας, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας.

Ως νέα ηγετική παρουσία σε μια εταιρεία με μακρόχρονη ιστορία, πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο σας στη συνέχιση της παράδοσης και, ταυτόχρονα, στην εισαγωγή νέων ιδεών και καινοτόμων πρακτικών;

Γιάννης: Αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως μια ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της παράδοσης και τη σύγχρονη επιχειρηματική σκέψη. Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας, μάς προσφέρει ένα ισχυρό πλεονέκτημα: διαθέτουμε βαθιά γνώση του κλάδου, διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας και ουσιαστική κατανόηση των αναγκών της αγοράς.

Ο δικός μας ρόλος ως ηγετική ομάδα είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύτιμο υπόβαθρο με σύγχρονη ματιά: να ενισχύσουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, να αναζητήσουμε νέες κατευθύνσεις για ανάπτυξη προϊόντων και να αναβαθμίσουμε τις εσωτερικές μας λειτουργίες.

Πώς διατηρείτε την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία

Eλίνα: Για εμάς, η παράδοση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στεκόμαστε. Είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και η ανθρώπινη κουλτούρα που έχτισαν οι γονείς μας και που τιμούμε καθημερινά μέσα από τον τρόπο που εργαζόμαστε.

Η καινοτομία, από την άλλη, είναι για εμάς αναγκαίο βήμα για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε δυναμικά και να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του σήμερα. Την εντάσσουμε στην εταιρεία με στρατηγική σκέψη και με σεβασμό στην ταυτότητά μας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας μας, που εξελίσσεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια και υλοποιείται με ενεργή συμμετοχή όλης της ομάδας μας.

Και εδώ νιώθουμε περηφάνια, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους μας είναι μαζί μας 20, 25, ακόμα και 30 χρόνια – και όμως, αγκάλιασαν την τεχνολογική εξέλιξη με ευελιξία και ανοιχτό πνεύμα.

Επίσης, πιστεύουμε βαθιά στο πάντρεμα των γενεών. Όταν η εμπειρία των παλαιοτέρων συνδυάζεται με τον ενθουσιασμό και τις ιδέες των νεότερων, και όταν υπάρχει κοινός στόχος τότε δημιουργείται χώρος για πραγματική πρόοδο και υγιή ανάπτυξη.

Η συνεργασία μεταξύ αδελφών μπορεί να είναι και πρόκληση και πλεονέκτημα. Πώς βιώνετε αυτή τη δυναμική στην καθημερινή σας επαγγελματική σχέση;

Γιάννης: Παρότι ο καθένας μας έχει αναλάβει το δικό του κομμάτι ευθύνης μέσα στην εταιρεία και λειτουργούμε με αυτονομία, υπάρχει πάντα στενή επικοινωνία και πλήρης συνεννόηση. Οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται πάντα από κοινού, με σεβασμό στις απόψεις και τις διαφορετικές οπτικές του καθενός. Στην καθημερινότητά μας, η ειλικρίνεια και ο ανοιχτός διάλογος είναι τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να ξεχωρίζουμε το προσωπικό από το επαγγελματικό και να εστιάζουμε σε αυτό που πραγματικά μετρά, το καλό της εταιρείας και της ομάδας μας.

Ελίνα: Η συνεργασία μας ως αδέλφια αποτελεί για εμάς ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα, γιατί η διαφορετικότητα του χαρακτήρα μας, μάς συμπληρώνει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικό τρόπο σκέψης ή προσέγγισης, αλλά μας ενώνει ένα κοινό όραμα, κοινές αξίες και βαθιά εμπιστοσύνη. Αυτή η σχέση μάς επιτρέπει να βρίσκουμε πάντα κοινό έδαφος με σεβασμό, αγάπη και κατανόηση.

ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες ή οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεστε περισσότερο;

Γιάννης: Στόχος μας είναι η διαρκής ενδυνάμωση των brands που αντιπροσωπεύουμε, καθώς και ο εμπλουτισμός της προϊοντικής μας γκάμας.

Ταυτόχρονα, επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των own brands μας , τα οποία θεωρούμε βασικό μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εταιρεία μας. Τα τελευταία 15 χρόνια διαθέτουμε δικό μας γραφείο στην Κίνα, το οποίο αποτελεί στρατηγικό μας βραχίονα για την ανάπτυξη των own brands μας, καθώς και private label προϊόντων για πελάτες μας.

Μέσα από αυτή τη δομή, έχουμε χτίσει ένα ισχυρό δίκτυο αξιόπιστων προμηθευτών, εφαρμόζουμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας, τόσο στην κυπριακή αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ποιο είναι το όραμά σας για τη Leo Patriotis Ltd και πώς φαντάζεστε την εξέλιξη της εταιρείας την επόμενη δεκαετία.

Ελίνα: Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε ένα νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Διανομής, με μεγαλύτερες και πιο λειτουργικές αποθήκες, προηγμένα αυτοματοποιημένα συστήματα και φιλικούς, άνετους χώρους γραφείων για τους ανθρώπους μας. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση, που θα ενισχύσει τη δυναμική μας, θα αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των πελατών μας και θα δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ευέλικτο και παραγωγικό περιβάλλον.

Αυτή η υποδομή θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε περαιτέρω τους υφιστάμενους μας τομείς με νέα προϊόντα, να αναλάβουμε περισσότερες αντιπροσωπείες, αλλά και να επεκταθούμε σε νέους κλάδους του εμπορίου.

Παράλληλα, επενδύουμε στην τεχνολογική μας αναβάθμιση – τόσο σε επίπεδο εργαλείων, όσο και κουλτούρας. Εξετάζουμε την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τη παραγωγικότητα μας, την λήψη αποφάσεων και την εσωτερική μας οργάνωση.

Τέλος, θέλουμε να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε την ομάδα μας με άτομα που μοιράζονται το όραμα και την κουλτούρα μας, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση, την ενίσχυση δεξιοτήτων και τη διαρκή ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε άλλους νέους επαγγελματίες που επιδιώκουν να δημιουργήσουν, να ηγηθούν και να καινοτομήσουν;

Ελίνα: Στους νέους επαγγελματίες που επιδιώκουν να εξελιχθούν μέσα στις οικογενειακές τους επιχειρήσεις θα έλεγα να οπλιστούν με υπομονή, κατανόηση και ανοιχτό πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνουν πιστοί στο ένστικτο, στις αξίες και στον χαρακτήρα τους. Να θυμούνται ότι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός δεν απαιτούνται αλλά κερδίζονται μέσα από τη συνέπεια, τη δουλειά και τη στάση ζωής.

Γιάννης: Θα τους έλεγα πως ο δρόμος μπροστά τους είναι γεμάτος ευκαιρίες, αρκεί να έχουν το θάρρος να τις διεκδικήσουν. Να μην φοβούνται να πειραματίζονται, να αμφισβητούν το συνηθισμένο και να δίνουν μορφή στις ιδέες τους.

Ηγεσία δεν σημαίνει εξουσία, σημαίνει όραμα, ευθύνη και έμπνευση.

Καινοτομία δεν είναι μόνο η τεχνολογία είναι ο τρόπος σκέψης και η εφεύρεση λύσεων εκεί όπου άλλοι βλέπουν εμπόδια. Και, πάνω απ’ όλα, το πιο σημαντικό είναι να πιστέψουν πως ακόμη και μέσα σε ένα καθιερωμένο σύστημα, υπάρχει χώρος για εξέλιξη, καινοτομία και δημιουργία με το δικό τους αποτύπωμα. Το μέλλον ανήκει σε όσους τολμούν!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 Τάσου Λειβαδίτη,

3118, Αγία Φύλα, Λεμεσός, Κύπρος

Tel: +357 25 87 21 25

Website: www.patriotis.com