ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΤΩΝΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, HUMAN RESOURCES DIRECTOR, ALPHA BANK ΚΥΠΡΟΥ

Ποια είναι η στρατηγική της Alpha Bank Κύπρου για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον;

Στην Alpha Bank Κύπρου θεωρούμε ότι η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε παροχές ή διαδικασίες. Βασίζεται πρωτίστως σε ένα αυθεντικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν μέλλον, προοπτική εξέλιξης και ουσιαστικό ρόλο σε έναν οργανισμό που αναπτύσσεται.

Αυτό το περιβάλλον δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες καριέρας. Από πλευράς Ανθρώπινου Δυναμικού, στηριζόμαστε στις αξίες του Alpha Way – Αριστεία, Καινοτομία, Ενδυνάμωση, Αποτελεσματικότητα και Συνεργασία – οι οποίες αποτελούν πρακτικό πλαίσιο καθημερινής λειτουργίας. Θέλουμε κάθε εργαζόμενος/η να νιώθει ότι έχει χώρο να συμμετέχει και να εξελίσσεται.

Με ποιους τρόπους επενδύετε στην εκπαίδευση και συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σας;

Η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές επενδύσεις μας. Η περίοδος μετασχηματισμού που διανύουμε απαιτεί νέες δεξιότητες, ενισχυμένη τεχνολογική κατάρτιση και σύγχρονη ηγετική συμπεριφορά. Ο CEO της Τράπεζας, κ. Μίλτος Μιχαηλάς έχει επισημάνει επανειλημμένα τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης, του reskilling, του upskilling και της προσαρμοστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιχειρησιακή Περιοχή Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιεί, στοχευμένα προγράμματα μάθησης για την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, για θεματικές Governance, Risk και Data, καθώς και προγράμματα ηγεσίας, ώστε οι Managers να μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τον οργανισμό.

Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως το Πρόγραμμα «Γονείς και Παιδιά ΜΑΖΙ στην Εργασία» εντάσσουν τη μάθηση σε ένα πιο ανθρώπινο πλαίσιο, συνδέοντας την εργασία, την οικογένεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από μικρές ηλικίες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν την κουλτούρα και την κοινωνική διάσταση της Τράπεζας.

Πώς διαμορφώνετε μια εταιρική κουλτούρα που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την καινοτομία και την απόδοση;

Στην Alpha Bank Κύπρου πιστεύουμε ότι η κουλτούρα αποτυπώνεται στην πράξη. Η περίοδος ενσωμάτωσης των εργασιών της πρώην AstroBank ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας, καθώς η συνένωση λειτουργιών και συστημάτων απαιτεί διαφάνεια, ανοιχτή επικοινωνία και κοινούς στόχους.

Το Alpha Culture και το Alpha Day ανέδειξαν τον Σκοπό μας, δηλαδή το να “Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο”. Για εμάς, η πρόοδος ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και επικοινωνούμε καθημερινά.

Η Επιχειρησιακή Περιοχή Ανθρώπινου Δυναμικού ενισχύει ένα περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας, με ενεργό ρόλο των HR Business Partners, data-driven insights, νέα KPIs, δίμηνα Townhalls, ανανεωμένη εσωτερική επικοινωνία και το Values Kit, που διατηρεί τις Αξίες ζωντανές μέσα στον οργανισμό.

Ποιες πολιτικές εφαρμόζετε για την ενίσχυση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής;

Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Προωθούμε ευελιξία, όπου ο ρόλος το επιτρέπει, καλλιεργούμε κουλτούρα σεβασμού του προσωπικού χρόνου και ενισχύουμε την ηγεσία ώστε να λειτουργεί με ενσυναίσθηση και σαφή όρια.

Το Πρόγραμμα “Γονείς και Παιδιά ΜΑΖΙ στην Εργασία” φέρνει τις οικογένειες των εργαζομένων πιο κοντά στον χώρο εργασίας τους, ενισχύοντας τη σύνδεση επαγγελματικών και προσωπικών ρόλων.

Πώς αξιοποιείτε την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρικό άξονα του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Η ενσωμάτωση των συστημάτων της πρώην AstroBank βρίσκεται σε εξέλιξη, με προτεραιότητα την ομαλή μετάβαση και τη λειτουργικότητα για τους εργαζομένους.

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις σε Governance, Risk και Data, τομείς που ο CEO έχει χαρακτηρίσει κρίσιμους, οδηγούν σε απλούστερες διαδικασίες και καλύτερα εργαλεία, ώστε οι άνθρωποι να επικεντρώνονται στον πελάτη και στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Με ποιους τρόπους ενισχύετε τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες;

Η συμπερίληψη αποτελεί θεμέλιο του οργανισμού μας. Η φιλοσοφία “One Bank, One Team” ενισχύει την αίσθηση ενότητας. Παράλληλα, προωθούμε διαφανείς διαδικασίες προσλήψεων, αξιολόγησης και εξέλιξης, ενώ εργαλεία όπως το νέο Career Framework, το Job Evaluation Grading και οι νέες πολιτικές αμοιβών διαμορφώνουν ένα σαφές και δίκαιο πλαίσιο για όλους.

Πώς αξιολογείτε και επιβραβεύετε την απόδοση των εργαζομένων σας;

Για την Alpha Bank Κύπρου, η απόδοση είναι διάλογος, όχι αριθμός. Το νέο Alpha Performance Dialogue μέσω SAP, με KPIs για όλο το προσωπικό και αξιολόγηση 360° για Managers, διαμορφώνει μια δίκαιη και αναπτυξιακή διαδικασία.

Η επιβράβευση δεν περιορίζεται σε οικονομικά κίνητρα, αλλά εκφράζεται μέσα από αναγνώριση, νέες ευκαιρίες, bonus, team incentives, Alpha Stars και συμμετοχή σε εταιρικές δράσεις.

Η εμπειρία των εργαζομένων παρακολουθείται μέσω ερευνών και διαλόγου, όπως στο πρόσφατο Culture Day του Ομίλου, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και ουσιαστικές ανάγκες.

Ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας στη διαμόρφωση ενός οργανισμού που μαθαίνει και εξελίσσεται;

Η ηγεσία είναι ο καταλύτης της αλλαγής. Η διοίκηση του Ομίλου έχει διατυπώσει σαφές όραμα για μια Τράπεζα που αναπτύσσεται με ευθύνη και σταθερότητα.

Ο Σκοπός μας, “Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο”, υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της ηγεσίας είναι πρώτα ανθρώπινος και μετά στρατηγικός.

Επενδύουμε σε Leadership Development, Continuing Professional Development προγράμματα, coaching, ενδυνάμωση των HR Business Partners και change management. Η Επιχειρησιακή Περιοχή Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο όραμα και την καθημερινότητα, γιατί ένας οργανισμός εξελίσσεται όταν οι άνθρωποί του νιώθουν ασφαλείς και προσηλωμένοι σε κοινό μέλλον.

