Παρέμβαση στην αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου Μιχάλη Ιωαννίδη και του Πέτρου Δημητρίου, τέως Υφυπουργού Παρά τω Προέδρω επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη, έκανε σήμερα ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, υποδεικνύοντας τους πώς όλα αυτά ενισχύουν ένα διχαστικό κλίμα για την παράταξη με θύμα τον ΔΗΣΥ.

Ανέφερε μάλιστα πώς παρακολουθεί με προβληματισμό τη συζήτηση η οποία έχει ξεφύγει.

«Με προβληματισμό παρακολουθώ τη συζήτηση εδώ στο Χ για την παράταξή μας να ξεφεύγει. Και δεν είναι η 1η φορά. Όλα αυτά δε βοηθούν, ενισχύουν ένα διχαστικό κλίμα που θύμα τους είναι ο ΔΗΣΥ. Σήμερα χρειάζεται ηρεμία, προσήλωση σε στόχους και να αφήσουμε πίσω μας όσα μας πλήγωσαν», έγραψε ο Δημήτρης Δημητρίου.

Χθες το βράδυ, Μιχάλης Ιωαννίδης και Πέτρος Δημητρίου αντάλλαξαν βαριές κουβέντες μεταξύ τους, με επίκεντρο της αντιπαράθεσης τους, τις προεδρικές του 2023, τα όσα προηγήθηκαν και τα όσα μεσολάβησαν μεταξύ των δυο γύρων των εκλογών.