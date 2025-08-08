Με αφορμή τις σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί η ανεξέλεγκτη και παράνομη λατόμευση στην κατεχόμενη οροσειρά του Πενταδακτύλου, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D), είχε καταγγείλει εκ νέου στην Ευρ. Επιτροπή την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων στις ελεύθερες περιοχές. Επιπλέον, καλούσε την Επιτροπή να προσαρμόσει τον Κανονισμό για το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής ώστε κάθε προϊόν από τα κατεχόμενα που περιλαμβάνεται στον επιτρεπόμενο κατάλογο να παράγεται σε νόμιμη ιδιοκτησία, και όχι ανεξέλεγκτα όπως ισχύει τώρα. Επισημαίνεται ότι στον Κανονισμό για την οικονομική βοήθεια προς την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, συμπεριλαμβάνεται τέτοια πρόνοια που υποχρεώνει την Ευρ. Επιτροπή να μεριμνά εκ των προτέρων ώστε να μην παραβιάζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων.

Στην απάντησή της η Επιτροπή επαναλαμβάνει την γνωστή θέση ότι «θίγει τακτικά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα το ζήτημα» για το περιβάλλον και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά δεν σχολιάζει το θέμα της παραβίασης των θεμελιακών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στα κατεχόμενα λόγω της παράνομης χρήση τους για την παραγωγή και εμπορευματοποίηση προϊόντων στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής ούτε απαντά στο ερώτημα για την ανάγκη προστασίας τους με την συμπερίληψη ειδικής πρόνοιας στον εν λόγω Κανονισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή στην απάντησή της προβαίνει σε σοβαρό λεκτικό ατόπημα με αναφορά σε «τουρκοκυπριακά νομικά κείμενα». Όπως τονίζει ο Κύπριος Ευρωβουλευτής το συγκεκριμένο λεκτικό είναι απαράδεκτο και αντιτίθεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έκριναν τελεσίδικα ως νομικά άκυρες και ανύπαρκτες τις αποφάσεις του υποτελούς στην Τουρκία κατοχικού καθεστώτος.

Με βάση τα πιο πάνω, ο κ. Κ. Μαυρίδης παρέπεμψε την απάντηση πίσω στην Επιτροπή για διόρθωση, με την υπενθύμιση για απάντηση στο ερώτημα για αλλαγή του σχετικού Κανονισμού.