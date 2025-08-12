Θύελλα πολιτικών αντιπαραθέσεων προκάλεσε η ομιλία της Αννίτας Δημητρίου στα αποκαλυπτήρια ανδριάντων των δολοφονηθέντων ηρωομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού στο Παραλίμνι.

Η δήλωση της ότι «Δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι», προκάλεσε την έντονη αντίδραση ΑΚΕΛ και Volt, με τον ΔΗΣΥ να απαντά σε σκληρή γλώσσα και το ΑΚΕΛ να ανταπαντά υποδεικνύοντας στον ΔΗΣΥ να μην «τρίφκεται στη βέρκα του βοσκού της ιστορικής μνήμης».

Στις ανακοινώσεις γίνεται αναφορά και στην επιστολή Νίκου Αναστασιάδη προς τον ΔΗΣΥ η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και ήταν από μόνη της αρκετή για να οξύνει τα πνεύματα εντός και εκτός Πινδάρου.

«Εχθρός είναι η κατοχή και όχι οι Τουρκοκύπριοι», έσπευσε να τονίσει το ΑΚΕΛ επιτιθέμενο στον ΔΗΣΥ, «επιλέγουν το χαρτί του διαχωρισμού», ανέφερε από πλευράς του σε ανακοίνωση του το Volt. Η απάντηση βεβαίως από τον ΔΗΣΥ ήταν άμεση με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να υποδεικνύει ότι «οι απέναντι είναι οι δολοφόνοι και η Τουρκία».

Αναλυτικά: Το ΑΚΕΛ αναφέρθηκε, σε ανακοίνωση του στην «τραγική», όπως την χαρακτηρίζει ανάγκη να υποδειχθεί στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ ότι εχθρός είναι η κατοχή και η διχοτόμηση, όχι οι Τουρκοκύπριοι συμπολίτες μας.

Κατηγόρησε παράλληλα τον ΔΗΣΥ ότι «είτε προσπαθεί να ανακόψει διαρροές προς το ΕΛΑΜ είτε εκφράζει τα πραγματικά του πιστεύω, «παίζοντας ξανά το χαρτί της πατριδοκαπηλίας».

«Σε κάθε περίπτωση όμως, η κ. Δημητρίου θα έπρεπε να αναλογιστεί, αν μη τι άλλο, ότι είναι πολιτειακή αξιωματούχος του δικοινοτικού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έπρεπε επίσης να αναλογιστει αν αυτά είναι τα μηνύματα που πρέπει να στέλνει η ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία σε μια ευαίσθητη, για το μέλλον του Κυπριακού, περίοδο. Να αναλογιστεί, πρωτίστως, αν τέτοια ρητορική συνάδει ή υπονομεύει την προσπάθεια για λύση του Κυπριακού, στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος της απελευθέρωσης κι επανένωσης της πατρίδας μας. Από πλευράς του το Volt κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ ότι «εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο για ψηφοθηρικούς σκοπούς», παραλληλίζοντας «τη ρητορική του με πρακτικές που στο παρελθόν ο ίδιος καταδίκαζε».

«Πενηνταένα χρόνια μετά, ο ΔΗΣΥ αναζητεί ‘απέναντι’, παίζοντας το χαρτί του διαχωρισμού», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Volt, τονίζοντας ότι η συνύπαρξη είναι ο μόνος δρόμος για τερματισμό της κατοχής.

«Ο ΔΗΣΥ που συχνά κατηγορούσε άλλες πολιτικές δυνάμεις ότι έστηναν πολιτικές καριέρες πάνω στο άλυτο Κυπριακό, φαίνεται σήμερα να έγινε ένα με αυτούς. Μάλλον μετά την επιστολή Αναστασιάδη, αποφάσισαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του επίτιμου. Η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και της αυτοθυσίας για ψηφοθηρικούς σκοπούς δεν τιμά κανέναν, πόσο μάλλον μία πολιτική παράταξη που διακηρύττει ότι κόπτεται για την λύση του Κυπριακού. Πενηνταένα χρόνια μετά ο ΔΗΣΥ αναζητεί «απέναντι», παίζοντας ο χαρτί της διχόνοιας και του διαχωρισμού. Το χαρτί της συνύπαρξης και της συμβίωσης όμως είναι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί η κατοχή στη χώρα».

Η απάντηση του ΔΗΣΥ, δια στόματος του εκπροσώπου Τύπου και βουλευτή Ονούφριου Κουλλά, ήταν άμεση και σε σκληρή γλώσσα: «Το ΑΚΕΛ και το Volt μάς ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού».

Η κ. Δημητρίου «αναφερόταν στους δολοφόνους, τον κατοχικό στρατό και την Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, αφήνοντας τους ενόχους ελεύθερους για 29 χρόνια». Και κατέληξε: «Τέτοιες μέρες ειδικά, ντρέπεται και η ντροπή μαζί τους!».

«Παραμονές της δεύτερης εισβολής και με τις μνήμες ζωντανές από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και του 1996, το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού. Γιατί οι «απέναντι» στους οποίους αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι οι δολοφόνοι, ο κατοχικός στρατός και η Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, για να κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ και 29 χρόνια. Ας ακούσουν ολόκληρη την ομιλία και όχι να οικοδομούν την προπαγάνδα τους σε «κομμένα βιντεάκια».

Πριν καλά καλά προλάβει να δημοσιοποιηθεί η απάντηση του Ονούφριου Κουλλά το ΑΚΕΛ επανήλθε ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους:

«Τέτοιες μέρες ειδικά», ας μην επιχειρεί να ανοίξει συζήτηση για το παρελθόν ο ΔΗΣΥ, γιατί «τρίβκεται στη βέρκα» της ιστορικής μνήμης. Ας απαντήσει για το παρόν και το μέλλον τουλάχιστον κι ας καταλήξει επιτέλους τι πιστεύει και τι πρεσβεύει για το Κυπριακό.

Άραγε είναι δύσκολο να κατανοήσει ο ΔΗΣΥ και η Πρόεδρος του οτι δεν πρέπει να ταυτίζει την κατοχική δύναμη και τους σοβινιστές δολοφόνους του Σ. Σολωμού και του Τ. Ισαάκ με ολόκληρη την τουρκοκυπριακή κοινότητα; Αν δεν βλέπουν διαφορά, τότε με ποιους θέλουν επανένωση και λύση ΔΔΟ; Ή δεν θέλουν τελικά; Ή μήπως καποιες μέρες της εβδομάδας θέλουν κι άλλες όχι;

Αντιλαμβανόμαστε την πίεση που αισθάνεται η Πινδάρου από τις νουθεσίες Αναστασιάδη, αλλα αυτά είναι δική τους υπόθεση. Δεν μπορεί να την πληρώνει ο αγώνας της Κύπρου για λευτεριά κι επανένωση».

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων έχει και συνέχεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ επανήλθε αναφέροντας αυτή τη φορά σε νέα γραπτή του δήλωση:

“Αφού ξεσκεπάσαμε τα κοινά ψεύδη και την κοινή προπαγάνδα του ΑΚΕΛ με το ΒΟΛΤ, επιχειρούν να μεταθέσουν τη συζήτηση αλλού. Αντιλαμβανόμενοι την γκάφα τους με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, επιχειρούν να κάνουν στον Δημοκρατικό Συναγερμό μαθήματα φιλοπατρίας και υπευθυνότητας απέναντι στον τόπο και το εθνικό μας θέμα! Απλώς κακοφαίνεται στα κόμματα της αριστεράς, ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, που επιδιώκουμε την εθνική ενότητα και παρεξηγούνται που θεωρούμε εχθρό την κατοχική δύναμη”.