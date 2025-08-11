Η επιλογή της Πινδάρου να μην αντιδράσει στα όσα λέχθηκαν στην πρόσφατη αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου, όπου αφέθηκαν αιχμές κατά των χειρισμών που είχαν γίνει επί Προεδρίας Αναστασιάδη, οδήγησαν τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια σύντομη αλλά έντονη σε ύφος επιστολή προς την Αννίτα Δημητρίου.

Ο Νίκος Αναστασιάδης υποδεικνύει προς την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι διαπιστώνει υιοθέτηση των τουρκικών αφηγημάτων στο Κυπριακό και κυρίως για όσα έγιναν στο Κραν Μοντανά.

Το Κυπριακό δεν είναι όμως το μόνο θέμα στο οποίο ο Νίκος Αναστασιάδης σημειώνει αποστασιοποίηση από τη σημερινή ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δηλώνει απογοητευμένος για την αποστασιοποίηση από τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του.

Η επιστολή Αναστασιάδη

Η επιστολή του Νίκου Αναστασιάδης προς την Αννίτα Δημητρίου, την οποία ο “Φ” εξασφάλισε και αποκαλύπτει, είχε σταλεί στις 4 Αυγούστου 2025. Και σ’ αυτή αναφέρει:

“Παρακολουθώ με μεγάλη απογοήτευση την αποστασιοποίηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.

Μια αποστασιοποίηση που δεν αφορά μόνο τα όσα αφορούν την διάσωση του χρεωκοπημένου κράτους και τα όσα σημαντικά επιτεύγματα συνέβαλαν στην αναγέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με λύπη διαπιστώνω ότι η αποστασιοποίηση αφορά και την διαχείριση του μεγάλου εθνικού θέματος, με υιοθέτηση των εξ ακοής μαρτύρων που για λόγους δικούς τους είναι πάντοτε πρόθυμοι να υιοθετούν, χάριν δήθεν του εθνικού “καλού” τα αφηγήματα της Τουρκίας.

Για το τελευταίο και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας αποστέλλω τεκμηριωμένο άρθρο, με βάσει τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών, με την ελπίδα να αντιληφθείτε ποιοι οι λόγοι ναυαγίου της πιο ελπιδοφόρας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά”.

Η κοινοποίηση που δεν έγινε

Στην επιστολή του ο Νίκος Αναστασιάδης παρακαλεί την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να κοινοποιήσει την επιστολή και το συνημμένο έγγραφο και προς τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου. Πλην όμως φαίνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αυτό δεν έγινε από πλευράς Αννίτας Δημητρίου.

Με στελέχη του κόμματος που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία του Δημοκρατικού Συναγερμού και με τα οποία είχαμε επικοινωνία στη διάρκεια της εβδομάδας δήλωσαν άγνοια για την ύπαρξη οποιασδήποτε επιστολής και υποστήριξαν ότι δεν έλαβαν κανένα σχετικό μήνυμα από την Αννίτα Δημητρίου.

Κινήθηκε από μόνος του

Το γεγονός ότι η επιστολή του δεν κοινοποιήθηκε έφτασε, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, και στ’ αυτιά του Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος μάλλον δεν το είδε με καλό μάτι. Γι’ αυτό τέλη της περασμένης εβδομάδας φρόντισε από το γραφείο του να φύγει ηλεκτρονικό μήνυμα προς τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου προκειμένου.

Θέλησε ο ίδιος να πράξει εκείνο που δεν έπραξε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλαδή να στείλει το σχετικό 10σελιδο άρθρο του όπου καταγράφονται “με βάση τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών για τους λόγους που η μεγαλύτερη Εθνική προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά κατέρρευσε και ποιοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν τον τερματισμό της”.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Είναι εμφανές ότι με την κίνησή του αυτή ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε να υποδείξει προς την ηγεσία του ΔΗΣΥ την ύπαρξη αλλαγής στάσης στο Κυπριακό. Μια αλλαγή στάσης ή και προσέγγισης η οποία δεν εντοπίζεται μόνο στο δημόσιο λόγο από πλευράς της ηγεσίας του κόμματος, αλλά και στις τοποθετήσεις που γίνονται στη διάρκεια κλειστών συζητήσεων.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν είναι λίγες οι φορές που στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου καταγράφεται η διάσταση απόψεων ή και προσεγγίσεων ανάμεσα σε νυν Πρόεδρο και Επίτιμο. Ο Νίκος Αναστασιάδης είτε διορθώνει άμεσα, είτε στη δική του τοποθέτηση αφήνει να διαφανεί η διαφορετική του ανάγνωση ως προς τα όσα ανέφερε η Αννίτα Δημητρίου.

Η αιτία του τελευταίου ξεσπάσματος

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε την οργή Αναστασιάδη ήταν η παντελής απουσία αντίδρασης από τον Δημοκρατικό Συναγερμό στα όσα ελέχθησαν κατά την πρόσφατη αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου και τα οποία είχαν αρκετό απόηχο. Οι άκρως πολιτικές με έντονη κομματική απόχρωση, τοποθετήσεις του παρουσιαστή της εκδήλωσης προκάλεσαν την αντίδραση των παρευρισκομένων αλλά και πολιτικών δυνάμεων, ενώ ο ίδιος ο Δήμος Αμμοχώστου διαχώρισε τη θέση του από τα όσα είχε πει ο παρουσιαστής και επικρίσεις για τους χειρισμούς που είχαν γίνει το 2017 στο Κραν Μοντανά (κινούμενος μέσα στη λογική της χαμένης ευκαιρίας στο Κυπριακό).

Αντιδράσεις επί των συγκεκριμένων αναφορών υπήρξαν από πλευράς Κυβέρνησης, Δημοκρατικού Κόμματος και ΕΛΑΜ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ όσο και όλοι οι βουλευτές του κόμματος της επαρχίας Αμμοχώστου και άλλα στελέχη βρίσκονταν το βράδυ του Σαββάτου 2 Αυγούστου στο πολιτιστικό κέντρο στη Δερύνεια.

Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις

Είναι γνωστό ότι στο ΔΗΣΥ υπάρχουν διαφορετικές τάσεις σ’ ότι αφορά το Κυπριακό και θέματα που σχετίζονται με το εθνικό θέμα, και κατά τακτά χρονικά διαστήματα αυτές οι διαφωνίες βγαίνουν στην επιφάνεια.

Τελευταίο παράδειγμα η τοποθέτηση του αντιπροέδρου Γιάννη Καρούσου ο οποίος έκανε λόγο για επαναξιολόγηση του θέματος των οδοφραγμάτων. Υποστήριξε πως “ήρθε η ώρα να συζητηθεί σε θεσμικό επίπεδο η επαναξιολόγηση της πολιτικής για τη λειτουργία τους”.

Στην τοποθέτηση αυτή υπήρξε αντίδραση τόσο από τον επίσημο ΔΗΣΥ αλλά και από τον τέως Πρόεδρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος υπέδειξε πως το κλείσιμο των οδοφραγμάτων θα ήταν στρατηγικό λάθος με ανυπολόγιστο κόστος.

Η Πινδάρου απέφυγε να απαντήσει ευθέως στον αντιπρόεδρο του κόμματος και πιάστηκε από ανακοίνωση της ΕΔΕΚ (της οποίας πάγια θέση ήταν κατά του ανοίγματος οδοφραγμάτων) προκειμένου από τη μια να επαναλάβει τη θέση του ΔΗΣΥ στο θέμα των οδοφραγμάτων και από την άλλη υπέδειξε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στο συγκυβερνών κόμμα της ΕΔΕΚ που τον καλεί να κλείσει τα οδοφράγματα.