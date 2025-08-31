Τα λέει έξω από τα δόντια για όλους και όλα. Καταθέτει θέσεις προχωρημένες οι οποίες ενδεχομένως να προκαλούν «αλλεργία» ακόμη και το χώρο που πολιτεύεται. Στέκεται απέναντι στη δημαγωγία, στο λαϊκισμό κρίνοντας ότι αυτή είναι η άμυνα για να μην οδηγηθεί ο τόπος σε νέες περιπέτειες. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης στέκεται στην ανάγκη για συγκρότηση συνεργασιών με κόμμα του κεντρώου χώρου και το Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν απορρίπτει την πρόσκληση του Χάρη Γεωργιάδη προς το Δημοκρατικό κόμμα.

Στη συνέντευξή του στο «Φ» στην οποία ανιχνεύει το κομματικό σκηνικό λίγους μόνο μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές και σε μια περίεργη συγκυρία για τα κόμματα, ο Χρ. Παντελίδης επιχειρηματολογεί υπέρ αυτής της πλατιάς συνεργασίας με την καταγραφή συναντίληψης στα κύρια θέματα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας και δημόσιας ζωής-στην μικτή οικονομία, στα κρίσιμα χρηματοοικονομικά θέματα, στο βιώσιμο και υγιές κοινωνικό κράτος.

Στέκεται στη συναντίληψη στον ευρωπαϊκό δυτικό προσανατολισμό της Κύπρου, στην προσήλωσή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο. Τονίζει την ανάγκη να νικηθεί ο λαϊκισμός, ο δογματισμός, η δημαγωγία. Πιστεύει ότι και τα τρία είναι πολιτικό ναρκωτικό και σε αυτά θα αντιπαραταχθούν: το ήθος, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η αμεσότητα, η υπευθυνότητα, ο καθαρός λόγος, οι σαφείς θέσεις, η αποτελεσματικότητα, η εργατικότητα, η ενσυναίσθηση, η αντίληψη, η κοινή λογική, η σοβαρότητα. Για τον ίδιο προέχει η θωράκιση και ενδυνάμωση των θεσμών, η αποκατάσταση του κύρους τους και η επιρροή τους.

–Μπορεί για πολλούς να χάνετε ως ΔΗΚΟ το ρυθμιστικό σας ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου, ωστόσο σας «φλερτάρουν». Η πρόταση Χάρη Γεωργιάδη για συγκρότηση μετώπου των παραδοσιακών δυνάμεων δεξιάς και κεντροδεξιάς μπορεί να απασχολήσει σοβαρά και το δικό σας χώρο;

-Ο ρυθμιστικός ρόλος του κεντρώου χώρου δεν θα χαθεί. Είναι εξ ορισμού ο χώρος της ισορροπίας, της σταθερότητας, του μέτρου και της υπευθυνότητας και είμαι βέβαιος ότι στο περιβάλλον αβεβαιότητας που προσπαθούν να επιβάλουν οι ακραίοι, ανεύθυνοι και δημαγωγοί, η ισχυροποίηση του κεντρώου χώρου είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ακριβώς για να μην οδηγηθεί ο τόπος μας σε περιπέτειες. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας των δυνάμεων της Κεντροδεξιάς – χρησιμοποιώ το δικό σας όρο – επαναλαμβάνω αυτό που είπα και τον περασμένο Μάιο σε άλλη συνέντευξή μου: Μπορούμε και πρέπει να αναζητήσουμε συνεργασίες με τα άλλα κόμματα του Κέντρου και με τον ΔΗΣΥ, γιατί είναι με αυτά τα κόμματα που υπάρχει συναντίληψη στα κύρια θέματα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας και δημόσιας ζωής. Και αναφέρομαι, ασφαλώς στην μικτή οικονομία, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, αναφέρομαι στα τόσο κρίσιμα χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά και στο βιώσιμο και υγιές κοινωνικό κράτος, στον ευρωπαϊκό – και άρα δυτικό – προσανατολισμό της Κύπρου, στην προσήλωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μας με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο… Άλλωστε, να μην παραγνωρίζουμε ότι αυτή η συναντίληψη που περιγράφω αποτυπώνεται ήδη, σχεδόν κάθε βδομάδα, στις περισσότερες ψηφοφορίες εντός Βουλής.

-Σε αυτή τη συγκυρία που βλέπουμε πολυδιασπάσεις σχηματισμών, επικράτηση της εικόνας και ότι σερβίρουν τα σόσιαλ μίντια, μπορεί να υπάρξει αντίλογος πολιτικός κόντρα στο λαϊκισμό και το δογματισμό είτε από την άκρα δεξιά ή την άκρα αριστερά;

–Πρέπει να υπάρχει αντίλογος και πρέπει να νικήσουμε το λαϊκισμό, το δογματισμό και τη δημαγωγία. Και πρέπει να τα νικήσουμε αυτά, γιατί συνθέτουν ένα πολιτικό ναρκωτικό… Στην πρώτη επαφή αρέσουν, όμως στην πραγματικότητα δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα και, τελικά, καταστρέφουν όσα έχουν επιτευχθεί… Και προσέξτε, υπάρχει η εντύπωση ότι η δημαγωγία απειλεί μόνο την πολιτική ζωή… Στην πραγματικότητα, όμως, απειλεί ολόκληρη τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας, απειλεί ολόκληρη την κοινωνική συνοχή και ολόκληρο το οικοσύστημα μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η οικονομική και δημόσια ζωή. Πράγματα που εμείς θέλουμε να τα βελτιώσουμε και να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα, κάποιοι θέλουν να τα τινάξουν στον αέρα με την δικαιολογία ότι δεν είναι όπως ακριβώς θα τα ήθελαν.

–Προφανώς και αναγνωρίζετε ότι όλα τα κόμματα, αλλά ιδιαίτερα τα κόμματα του Κέντρου, φαίνεται να διέρχονται κρίση. Υπάρχουν σωστικές αναγνώσεις και λύσεις που να οδηγήσουν έστω και σε μερική επάνοδο της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στα κόμματα;

–Ήθος, ειλικρίνεια, εντιμότητα, αμεσότητα, υπευθυνότητα, καθαρός λόγος, σαφείς θέσεις, αποτελεσματικότητα, εργατικότητα, ενσυναίσθηση, αντίληψη, κοινή λογική, σοβαρότητα, είναι κάποιες από τις βασικές έννοιες που ζητά η κοινωνία. Δικαιολογημένα. Και πιστεύω ότι τα κόμματα, ή για να είμαι πιο ακριβής, εμείς οι ίδιοι, που πιστεύουμε και αντιλαμβανόμαστε αυτές τις έννοιες, οφείλουμε να τις υπηρετήσουμε με μεγαλύτερο σεβασμό και περισσότερη αφοσίωση. Με άλλα λόγια, εμείς οι άνθρωποι θα πρέπει, με σοβαρότητα και σκληρή δουλειά, να θωρακίσουμε και να δυναμώσουμε τους θεσμούς και να τούς δώσουμε το χαμένο κύρος τους και την παλαιότερη επιρροή τους.

Ο «προπονητής» αποφασίζει για την ομάδα …

-Το ΔΗΚΟ πού στέκεται σε αυτό το σκηνικό; Τον Μάιο του 2026 έχουμε βουλευτικές εκλογές. Με ποιες στοχεύσεις πάτε σε αυτές;

–Ο στόχος πρέπει να είναι σαφής και διπλός: Η διατήρηση της κοινοβουλευτικής και πολιτικής δύναμής μας και η ανάσχεση της δημαγωγίας, της ανευθυνότητας, της προχειρότητας και του λαϊκισμού.

-Τι θα σήμαινε επιτυχία και τι αποτυχία; Η προεδρία της Βουλής είναι ένας στόχος;

–Επιτυχία θα είναι η επίτευξη του στόχου που περιγράφω και αποτυχία θα είναι η μη-επίτευξη του. Και είναι προφανές ότι για να μπορούμε να μιλήσουμε με εκτόπισμα για την προεδρία της Βουλής, στην οποία αναφερθήκατε, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επιτυχία που περιέγραψα.

-Το ενδεχόμενο να απωλέσει το ΔΗΚΟ την τρίτη θέση στον κομματικό χάρτη χτυπά καμπάνες στο χώρο σας; Ιδιαίτερα όταν το κόμμα απειλείται από το ΕΛΑΜ και ενδεχομένως το Αλμα;

–Μικρή σημασία έχει η κατάταξη εάν πετύχουμε διατήρηση της κοινοβουλευτικής και πολιτικής δύναμής μας. Όμως, καμπάνες, προφανώς πένθιμες για τη χώρα και όχι μόνο για το χώρο μας, θα ηχήσουν εάν επικρατήσουν οι δημαγωγοί, ακραίοι, λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Επομένως, δεν είναι ζήτημα κατάταξης, αλλά είναι ζήτημα διατήρησης της δύναμής και του ρόλου μας, με πρόσωπα ικανά και σοβαρά να κρατήσουν την Κύπρο σε μια πορεία σταθερότητας, ανάπτυξης και ασφάλειας.

-Ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές πότε θα έχετε έτοιμο; Ακούμε για μεταγραφές από άλλους χώρους. Είναι ο Α. Αποστόλου η πρώτη μεταγραφή;

–Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να κινηθούμε, παράλληλα, σε δύο κατευθύνσεις:

>Η μία κατεύθυνση αφορά στην επιβεβαίωση του υφιστάμενου «ρόστερ» – ακολουθώ το ποδοσφαιρικό στυλ της ερώτησής σας – ενισχυμένου από τις «ακαδημίες», δηλαδή το στελεχιακό δυναμικό του Κόμματος.

>Η άλλη κατεύθυνση αφορά τις ενδεχόμενες μεταγραφές μέσω νέων συνεργασιών ή αριστίνδην επιλογών. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω κάτι και να σάς παραπέμψω στον «προπονητή», καθώς είμαι και εγώ ένας «παίχτης» της ομάδας και δεν θα ήθελα να μιλήσω για άλλους «παίχτες» ή «συμπαίχτες»…

Ναι, υπάρχει ανάγκη για φρεσκάρισμα της Κυβέρνησης

-Πώς προσδιορίζετε και πώς οριοθετείτε τη σχέση του ΔΗΚΟ με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη; Εσείς προσωπικά ασκείτε πιο αυστηρή κριτική στους κυβερνώντες… αφήσατε υπονοούμενα για συνεργασία ή ανοχή του Προεδρικού στο ΕΛΑΜ.

-Δεν μιλώ ποτέ με υπονοούμενα και ήμουν σαφέστατος όταν επέκρινα την ανοχή της Κυβέρνησης απέναντι στη ζημιογόνα στάση του ΕΛΑΜ στο Ευρωκοινοβούλιο, την περασμένη άνοιξη. Και είμαι και τώρα σαφέστατος όταν λέω ότι η Κυβέρνηση επιτρέπει, κακώς, να σχηματίζεται η εντύπωση μιας σιωπηρής συνεργασίας της με το ΕΛΑΜ ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Και αναμένω από την ίδια την Κυβέρνηση να διαλύσει αυτή την εντύπωση, η οποία βλάπτει πρώτα την ίδια και, ακόμα περισσότερο, τον τόπο.

-Γίνεται πολύς λόγος για αντίστροφη μέτρηση για ανασχηματισμό. Έχετε τέτοια ενημέρωση; Υπάρχει θα λέγατε ανάγκη για ανασχηματισμό της κυβέρνησης;

–Δεν έχω, ούτε θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε ενημέρωση. Διαβάζω κι εγώ κάθε μέρα στα ΜΜΕ, όπως κι εσείς, ρεπορτάζ και «αποκλειστικότητες» περί ανασχηματισμού. Εφόσον με ρωτάτε, όμως, θέλω να πω τα εξής, τα οποία ισχύουν για οποιαδήποτε Κυβέρνηση και για οποιοδήποτε Πρόεδρο: Η παρατεταμένη συζήτηση ή φημολογία για ανασχηματισμό προκαλεί τεράστια ζημιά στη λειτουργία της Κυβέρνησης, καθώς πλήττει το ηθικό, το κύρος και την παραγωγικότητα των Υπουργών και των Υφυπουργών. Και ενώ η συζήτηση ή η φημολογία δεν είναι ευθύνη του Προέδρου αλλά όσων την αναπαράγουν ή τη διαδίδουν, ευθύνη του Προέδρου είναι η λήξη αυτής της συζήτησης και φημολογίας. Όχι με «πληροφορίες», «διαρροές» ή με λόγια «πηγών» ή «κύκλων» του Προεδρικού αμφιβόλου εγκυρότητας, αλλά με καθαρή πράξη: Δηλαδή, είτε με ανακοίνωση ανασχηματισμού, είτε με επίσημη δήλωση που να λέει ότι δεν επίκειται ανασχηματισμός. Αλλιώς, θα συνεχίζεται αυτή η ζημιογόνα κατάσταση, η οποία πέραν των άλλων κακών που προκαλεί, κουράζει και τον κόσμο… Και επειδή με ρωτήσατε αν υπάρχει ανάγκη για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, απαντώ ναι, υπάρχει ανάγκη για ανασχηματισμό της Κυβέρνησης και για αποφυγή παρεξήγησης διευκρινίζω ότι δεν θέλω ούτε πρόκειται να γίνω Υπουργός, καθώς επιθυμία και καθήκον μου είναι να παραμείνω Βουλευτής και – με τη στήριξη των πολιτών – να επανεκλεγώ τον ερχόμενο Μάιο.

-Για το ΔΗΚΟ υπάρχει θέμα πιο αυξημένης εκπροσώπησης στο κυβερνητικό σχήμα; Γιατί ακούμε και για ένα τέτοιο σενάριο…

–Δεν γνωρίζω να έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο.

Μάχη της υπευθυνότητας vs στη φαιδρότητα, δημαγωγία και ανευθυνότητα

Οσοι κατεβαίνουν στις βουλευτικές με τη σκέψη στις προεδρικές υπονομεύουν τη νομοθετική εξουσία

-Σε ότι αφορά τις βουλευτικές, πού βρίσκονται οι διαδικασίες και πόσο έτοιμο είναι το κόμμα οργανωτικά; Διαπιστώνεται μια υποβόσκουσα μουρμούρα και ανησυχία στον ΔΗΚΟϊκό κόσμο.

–Καλύτερα να υπάρχει ανησυχία παρά εφησυχασμός. Από κει και πέρα, η μάχη τώρα ξεκινά. Από τώρα και για τους επόμενους εννέα μήνες θα πρέπει να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να πάρουμε στα χέρια μας τη νέα εκλογική μάχη, να αναδείξουμε τον καθαρό λόγο που μάς χαρακτηρίζει και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να πείσουμε ότι οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν εμάς για την επόμενη Βουλή και όχι δημαγωγούς, λαϊκιστές, ανεύθυνους ή επικίνδυνους. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη για να προστατεύσουμε όσα πετύχαμε, ως Κύπρος, ως κυπριακή κοινωνία, ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χώρα της Ευρωζώνης. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη για να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την Κυπριακή Δημοκρατία, που παραμένει κατεχόμενη και συνεχίζει να απειλείται από την Τουρκία. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη για να επιβεβαιώσουμε ότι διεκδικούμε απελευθέρωση και λειτουργική, βιώσιμη λύση και όχι συνθηκολόγηση ή νομιμοποίηση της κατοχής. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη για να στηρίξουμε την Οικονομία, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη για να μειώσουμε το κόστος της Ενέργειας, να διασφαλίσουμε δουλειές και στέγαση για όλους και όλες, για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις παροχές Υγείας. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την Παιδεία και τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Κύπρο. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη για στήριξη των γονιών που δουλεύουν σκληρά από το πρωί ως το βράδυ, που τρέχουν ασταμάτητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Τώρα αρχίζει η νέα εκλογική μάχη της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας απέναντι στη φαιδρότητα, στη δημαγωγία και την ανευθυνότητα.

-Η πολιτική παρουσία και παρέμβαση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη πώς επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό; Θα μπορούσε το ΔΗΚΟ να στηρίξει ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητά του; ΄Η τα σπάσατε τώρα γιατί δεν ξεχνούμε ότι το ΔΗΚΟ καταψήφισε τον προϋπολογισμό του 2021 για χάριν του κ. Μιχαηλίδη;

–Επιτρέψτε μου να σας διορθώσω. Το ΔΗΚΟ καταψήφισε τότε τον προϋπολογισμό για θεσμικούς λόγους και όχι για να στηρίξει ένα πρόσωπο. Καταψηφίσαμε για χάρη του αγώνα για διαφάνεια, έλεγχο και κάθαρση, σε σχέση με σκάνδαλα υπαρκτά, τα οποία ερευνώνται μέχρι σήμερα. Σεβαστή η απόφαση του κ. Μιχαηλίδη να ιδρύσει κόμμα, προφανώς διαφωνούμε σε διάφορα θέματα, ίσως να συμφωνούμε σε άλλα, όπως συμβαίνει άλλωστε ανάμεσα σε όλα τα κόμματα και ασφαλώς θα αναμένουμε να δούμε τα πρόσωπα και τις θέσεις αυτού του νέου κόμματος. Από κει και πέρα, προφανώς κάθε νέο κόμμα επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό όμως ο βαθμός επηρεασμού θα κριθεί, τελικά, από τους πολίτες, στην κάλπη. Θυμίζω, όμως, ότι στις εκλογές του Μαΐου επιλέγουμε βουλευτές και όχι Γενικό Ελεγκτή. Και στις Προεδρικές, επιλέγουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άλλη η δουλειά του Ελεγκτή, άλλη η δουλειά του βουλευτή, άλλη η δουλειά του Προέδρου. Την ερώτησή σας καθώς και οποιαδήποτε άλλη ερώτηση για τις Προεδρικές Εκλογές συνειδητά δεν την απαντώ αυτή την εποχή, γιατί ενώπιον μας έχουμε βουλευτικές εκλογές και θεωρώ πως όσοι κατεβαίνουν στις βουλευτικές αλλά έχουν το μυαλό τους ή μιλούν για τις προεδρικές υπονομεύουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ρόλο της νομοθετικής εξουσίας.