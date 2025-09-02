Η Λευκωσία απευθύνθηκε προς το Αμερικανικό Πεντάγωνο για την απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς. Την προηγούμενη εβδομάδα η Κυπριακή Δημοκρατία απευθύνθηκε με ρηματική διακοίνωση προς τις ΗΠΑ ζητώντας συγκεκριμένα οπλικά συστήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Κύπρο. Τα οπλικά συστήματα περιλαμβάνονται σε πλεονάζοντα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τις προθέσεις της Λευκωσίας για ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής θωράκισης με αμυντικό στρατιωτικό εξοπλισμό το αποκάλυψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Plus Channel. Αναφερόμενος στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Μέσα στα προγράμματα τα οποία μας έχουν συμπεριλάβει οι ΗΠΑ, έχουμε ήδη προχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα, αιτηθεί συγκεκριμένο αμυντική εξοπλισμό ου ενδιαφερόμαστε για να αγοράσουμε από τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης η Λευκωσία έχει ενημερώσει το Πεντάγωνο «με ρηματική διακοίνωση ότι εμείς ενδιαφερόμαστε ως Κυπριακή Δημοκρατία να εξασφαλίσουμε από τον αμυντικό εξοπλισμό που είναι χρήσιμος με βάση τον σχεδιασμό μας και αναμένουμε ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Περαιτέρω σημείωσε ότι το κυπριακό ενδιαφέρον είναι στη βάση της λίστας που είχε κοινοποιηθεί προς την Κύπρο και περιλαμβάνει συγκεκριμένο διαθέσιμο υλικό. Εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση. Σε περίπτωση θετική απάντησης από τους Αμερικάνους, θα σταλούν ειδικοί από την Κύπρο για να δουν από κοντά τα οπλικά συστήματα που η κυπριακή πλευρά θέλει να αποκτήσει.

Η Προεδρική απόφαση

Η δυνατότητα της Κύπρου να μπορεί να αγοράζει οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ λήφθηκε με απόφαση του Προέδρου Μπάιντεν πριν από ένα χρόνο. Η απόφαση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην αμυντική ενίσχυση της Κύπρου και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, καθώς προβλέπει τη δυνατότητα προμήθειας αμυντικού υλικού είτε δωρεάν είτε με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος απευθείας από την αμερικανική κυβέρνηση και επίσης πρόσβαση σε απόκτηση υλικών από πλεονάζοντα αποθέματα των ΗΠΑ.

Αεροπορική και ναυτική βάση

Όσον αφορά την αεροπορική βάση της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως ειδικοί του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας την έχουν επισκεφθεί «έκαναν εισηγήσεις και είμαστε στο στάδιο της υλοποίησης». Για τη ναυτική βάση στο Μαρί και την αναβάθμισή της υπάρχει επαφή με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ώστε να υπάρξει οικονομική ενίσχυση από πλευράς της Επιτροπής». Κι αυτό γιατί στόχος της Κύπρου είναι η βάση να χρησιμοποιείται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε επίπεδο κυβερνήσεων

Στα θέματα άμυνας στόχος της κυβέρνησης είναι οι συμφωνίες να προχωρήσουν σε επίπεδο G2G, δηλαδή κυβέρνηση-με-κυβέρνηση. Μέσω αυτής της οδού η κυπριακή κυβέρνηση θα προχωρεί σε συμφωνίες με ξένες κυβερνήσεις στον τομέα της άμυνας. Όπως είπε ο ΠτΔ πρόθεσή της κυβέρνησης του είναι σε μεγάλα έργα, όπως στην άμυνα, να προχωρούν σε απευθείας συμφωνίας και όχι μέσω των χρονοβόρων διαδικασιών των δημόσιων προσφορών. Ο ΠτΔ μίλησε για «εμπέδωση μιας λανθασμένης νοοτροπίας».

Συμμετοχή και στο SAFE

Από κυπριακής πλευράς υπάρχει ενδιαφέρον και για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη υπάρχει και μια σημαντική διάσταση που είναι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία. Σημείωσε ότι υπάρχουν εταιρείες στην Κύπρο οι οποίες ασχολούνται και συμμετέχουν σε αμυντικά προγράμματα της Γαλλίας, της Ισπανίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε αυτές τις εταιρείες να συμμετάσχουν στην εξωστρέφεια με συμμετοχή σε πολλές άλλες παραγωγές», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως την ίδια ώρα μέσω αυτών των συνεργασιών τα προϊόντα των εταιρειών αυτών θα χρησιμοποιούνται και από την Εθνική Φρουρά.

Επανέλαβε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για συμπερίληψη στο πρόγραμμα επενδύσεων και των αγορών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο οι όροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι καλύτεροι.

Σ’ ό,τι αφορά το πρόγραμμα SAFE ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε τα πράγματα όσον αφορά την Τουρκία. Όπως είπε η Τουρκία για να μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχει αμυντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Για να έχει αμυντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου και χρειάζεται 27 κράτη μέλη να ομοφωνήσουν».