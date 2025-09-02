Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετεί την κυβέρνησή του στο χώρο της κεντροδεξιάς «με ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό». Για το προεκλογικό κλίμα υπογραμμίζει πως η «προεκλογική περίοδος ξεκίνησε από την 1η Μαρτίου 2023». Υπέδειξε, την ίδια ώρα, πως στις εκλογές τον Μάη του 2026 είναι τα κόμματα που κρίνονται και όχι η κυβέρνηση. Αυτή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα κριθεί το 2028.

Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Plus ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως «σε μια περίοδο έντονης τοξικότητας, απαξίωσης των θεσμών, ακούω συχνά και το αντιλαμβάνομαι στο διεθνές επίπεδο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, η δική μας διακυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό». Τόνισε επίση ότι αυτός ο ξεκάθαρος ιδεολογικός προσανατολισμός καθορίζει και τις πολιτικές που υλοποιούμε, και τις πολιτικές που ακολουθούμε.

«Είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, που υλοποιεί ένα προεκλογικό πρόγραμμα στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, δηλαδή, ελεύθερη οικονομία, είμαστε μια από τις κυβερνήσεις που τολμώ να πω, είμαστε υπέρ των επιχειρήσεων, δεν ποινικοποιούμε το κέρδος των επιχειρήσεων, αλλά με κοινωνικό πρόσημο. Γιατί όταν έχω μια ισχυρή οικονομία, μπορώ να έχω και μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική».

Σε συνέντευξη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις επιδόσεις της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης οι οποίες, όπως είπε, μάς επιτρέπουν να έχουμε και μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική.

«Και κλείνω λέγοντας ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζουν και την ιδεολογία της κυβέρνησης. Έχουμε ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό και αυτή την περίοδο σύγχυσης γιατί ξέρετε ακούω πάρα πολλά. Ακούω τοποθέτηση τη μια μέρα η οποία ακολουθεί την επόμενη μια άλλη προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στη δική μας περίπτωση, η δική μας κυβέρνηση, σε μια περίοδο τοξικότητας, σύγχυσης, έχουμε καθαρό προσανατολισμό και πάνω απ’ όλα είναι η Κύπρος».

Επαναλαμβάνω είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, έχουμε σαφείς διαφορές με το ΑΚΕΛ, θέλω να το πω, είναι απόλυτα σεβαστό, έχουμε μια εντελώς διαφορετική ιδεολογία και στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία, έχουμε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που είναι το κοινωνικό πρόσημο της κυβέρνησης, και ναι, αυτή η κυβέρνηση θεωρώ ότι εκπροσωπεί την πλειοψηφία του κυπριακού λαού, τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ, με το Κίνημα Οικολόγων σε πολλά θέματα. Αλλά επαναλαμβάνω, ξεκίνησα την τοποθέτησή μου γιατί το θέμα της οικονομίας είναι για εμάς σημαντικό, είναι σημαντικό διότι μας επιτρέπει να έχουμε μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική».

Η κυβέρνηση τόλμησε με τη φορολογική μεταρρύθμιση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η κυβέρνηση τόλμησε, μετά από 23 χρόνια, να προχωρήσει σε μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αντικατοπτρίζει το στίγμα της.

«Προτεραιότητά της είναι η στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων» είπε και έφερε ως παράδειγμα τη μείωση του φόρου άμυνας από 17% σε 5%. «Θέλουμε να στηρίξουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις, γιατί, και θέλω να το επαναλάβω, αυτή η κυβέρνηση είναι από τις πιο φιλικά προσκείμενες προς την επιχειρηματικότητα. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η οικογένεια και η μεσαία τάξη, που διαχρονικά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας» συμπλήρωσε.

Προς μείωση αντιδημάρχων σε ορισμένες περιοχές

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλία για μείωση των αντιδημάρχων σε περιοχές όπου δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλος αριθμός.

Επέκρινε τις αλλαγές που έγιναν, από πλευράς Βουλής, στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προώθηση η προηγούμενη κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες σε βάρος των πολιτών.

Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια πολύ σημαντική, τεράστια μεταρρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Πήγε στη Βουλή, έγιναν τέτοιου είδους αλλαγές που δημιουργούν προβλήματα. Θέλω να το πω, παρόλο που μου λεν να μην το πω γιατί θα δυσαρεστήσω κάποιους αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να έχω 12, 13, 14 αντιδημάρχους σε μια μικρή περιοχή και στη Λευκωσία να έχω 3 ή 4. Δεν γίνεται να έχουμε κάνει αλλαγές στο Κοινοβούλιο για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και στο τέλος της ημέρας να την πληρώνει ο κυπριακός λαός. Αρα και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουμε σε αλλαγές, και ευελπιστώ ότι η Βουλή θα ανταποκριθεί».

Τask force κατά του εγκλήματος με οδηγίες FBI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε, επίσης, περαιτέρω μέτρα για ενίσχυση των διωκτικών αρχών κατά του οικονομικού εγκλήματος.

ανέφερε συγκεκριμένα ότι προωθούνται συνταγματικές αλλαγές για ενίσχυση των αρμοδίων Αρχών, για αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. «Προχωρούμε και με αλλαγή σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες δύο εβδομάδες έτσι ώστε να δώσουμε ακόμη περισσότερη εξουσία στις ανακριτικές Αρχές και όταν λέω ανακριτικές Αρχές είναι η Αστυνομία, η ΜΟΚΑΣ, ο Έφορος Φορολογίας, το Τελωνείο, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλέον υπάρχει ομάδα, υπάρχει Task Force, η οποία φέρνει αποτελέσματα» συμπλήρωσε.

Κάποιοι ενοχλήθηκαν από την παρουσία του FBI

Οπως είπε, ένα πράγμα που επηρέασε ή ενίσχυσε την κριτική από κάποιους εναντίον του, ήταν η απόφασή του για να έρθει το FBI στην Κύπρο. «Ενόχλησε και κάποιοι ανησύχησαν τόσο πολύ που πήγαν στους Αμερικανούς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, νομιζόμενοι ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα με ενημέρωνε για αυτές τις συζητήσεις. Τους ενόχλησε γιατί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να συνεχίζουν χωρίς να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος ή χωρίς να υπάρχει αυτή η αμερικανική ενίσχυση. Και δεν είναι θέμα αδυναμίας του κράτους μας, γιατί βλέπω και σε αυτό σχόλια. Φώναξε τους Αμερικανούς, όποτε έχει θέματα φώναξε τους Αμερικανούς. Σαφώς έχουν πιο πολλή εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη πόσες περιπτώσεις διαχειρίζονται, και ξέρετε η κάθοδος του FBI ήταν πολύ σημαντική για εμάς. Ηρθαν εδώ με επτά συγκεκριμένες συστάσεις που αρχίσαμε και υλοποιούμε, και φέρνουν αποτελέσματα».

Στα μισά του δρόμου αλλά πέραν του 50% υλοποίηση το προγράμματος

Η διακυβέρνηση έφτασε στα μισά του δρόμου αλλά σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το πρόγραμμα διακυβέρνηση του έχει υλοποιηθεί πέραν του 50%.

«Το προεκλογικό μου πρόγραμμα είναι στο γραφείο μου καθημερινά, κάθε βδομάδα, κάθε Παρασκευή βλέπω τι κάναμε προς την κατεύθυνση υλοποίησης, έχει υλοποιηθεί περισσότερο από 50% και χαίρομαι γιατί τα αποτελέσματα των πολιτικών μας άρχισαν και φαίνονται».