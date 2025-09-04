Κατέγραψε υλοποίηση αποφάσεων και παραδοτέα προκειμένου να στείλει μήνυμα προς την κοινωνία. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να εφαρμόσει τακτική απευθείας ενημέρωσης των πολιτών για να γνωρίζει πως υλοποιούνται οι αποφάσεις της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση βρέθηκε κάτω από μεγάλη πίεση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, μετατρέποντας την αντίδραση των εμπλεκομένων υπηρεσιών, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε ένα σημαντικό πολιτικό στοίχημα τόσο για τον Πρόεδρο όσο και τους Υπουργούς. Γι’ αυτό και υπήρξε πίεση από την αρχή ώστε όλα τα να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς για αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και για να περάσει και το ανάλογο μήνυμα προς την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την έναρξη του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, προέβη σε μια αναλυτική ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Μέσα από έναν ουσιαστικό απολογισμό ο Πρόεδρος θέλησε να στείλει κι ένα μήνυμα ως προς την οικονομική ευρωστία της χώρας, γεγονός που επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προέκυψαν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη δέσμευσή του για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, τονίζοντας πως κάθε πολίτης δικαιούται να γνωρίζει πώς υλοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Αυτός ο απολογισμός, όπως είπε, αποτελεί μέρος αυτής της δέσμευσης, αποδεικνύοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όλα τα επίπεδα, από την άμεση οικονομική στήριξη μέχρι την περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Άμεση οικονομική στήριξη και αποκατάσταση

Ξεκινώντας από τις πρωταρχικές ανάγκες των πληγέντων, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα μέτρα του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει την κύρια ευθύνη για τις οικογένειες που έχασαν την κατοικία τους. Δήλωσε ότι η καταβολή εφάπαξ ποσού σε οικογένειες των οποίων η πρώτη κατοικία υπέστη είτε ολική είτε μερική καταστροφή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, η καταβολή των ποσών, που ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου, έχει καλύψει πάνω από το 95% των δικαιούχων, παρέχοντας μια κρίσιμη οικονομική ανάσα. Εκκρεμούν μόνο δέκα περιπτώσεις, για τις οποίες αναμένονται τα απαραίτητα στοιχεία από τους ίδιους τους δικαιούχους.

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση ενοικίου, ένα μέτρο ζωτικής σημασίας για όσους έχασαν την στέγη τους, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από τις 115 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι πληρωμές έχουν ήδη προχωρήσει για τις 85. Τα ποσά, όπως διευκρίνισε, καταβάλλονται προκαταβολικά ανά τριμηνία, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στους δικαιούχους. Με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι οι πληρωμές για το σύνολο των αιτήσεων θα ολοκληρωθούν άμεσα.

Οικονομική ενίσχυση και επαναδραστηριοποίηση

Η στήριξη επεκτάθηκε και στον παραγωγικό ιστό της περιοχής. Για το Υπουργείο Γεωργίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε την παραχώρηση άμεσης αποζημίωσης για την απώλεια εισοδήματος, καλύπτοντας ένα διάστημα ενός έτους. Το μέτρο αυτό αφορά 1.311 αγρότες και κτηνοτρόφους, με το συνολικό ποσό της χορηγίας να φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Έκτακτου Σχεδίου αποκατάστασης υποδομών και εξοπλισμού, έχουν υποβληθεί 987 αιτήσεις, με τους επιτόπιους ελέγχους και την αξιολόγηση να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σκοπό την ταχύτατη καταβολή των ποσών.

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε μηνιαία αποζημίωση, για τρεις μήνες, όλων των εργαζομένων και αυτοτελώς εργαζομένων των οποίων οι επιχειρήσεις επηρεάστηκαν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές σε 194 εργαζομένους, καλύπτοντας τους μισθούς τους μέχρι το τέλος Αυγούστου, μια κίνηση που διασφαλίζει τη βιοποριστική τους επιβίωση.

Αποκατάσταση υποδομών και περιβαλλοντική προστασία

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου ήταν η πρόοδος στις εκτιμήσεις ζημιών στις οικοδομές. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα κλιμάκια του ΕΤΕΚ έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις για περίπου 615 από τα 718 αιτήματα που αφορούν μερικώς ή ολοσχερώς κατεστραμμένες οικοδομές, και οι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει. «Σημειώνω ότι η εκτίμηση κόστους γίνεται σε σημερινές τιμές αγοράς, διασφαλίζοντας την πλήρη αποκατάσταση», τόνισε ο Πρόεδρος.

Στον τομέα του πολιτισμού, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει ένα ποσό σε όλες τις πληγείσες κοινότητες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, με στόχο την τόνωση του ηθικού και την αναζωογόνηση της κοινωνικής ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, για τα οποία το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ήδη προχωρήσει στην αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των σημείων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Το πλάνο διαχείρισης των αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεχίζεται κανονικά, ενώ εξαιρετικά σημαντική κρίθηκε και η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Νέες προτάσεις και οικονομική ευρωστία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση συζητά δύο επιπρόσθετες προτάσεις για περαιτέρω στήριξη των περιοχών. Η πρώτη, από το Υπουργείο Εσωτερικών, αφορά εργασίες καθαρισμού εγκαταλειμμένης γεωργικής γης για σκοπούς πυροπροστασίας, ένα προληπτικό μέτρο που δείχνει τη βούληση της κυβέρνησης να μην περιοριστεί στην αποκατάσταση. Η δεύτερη αφορά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τη στήριξη της πυρόπληκτης λεκάνης κοντά στον Κούρη.

Ο Πρόεδρος κατέληξε τονίζοντας ότι η ικανότητα της κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε αυτό τον βαθμό, άμεσα και με πλήρη κάλυψη, είναι αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομικής κατάστασης της χώρας. «Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην οικονομία μας είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ακόμα και εν μέσω δύο πολέμων», σημείωσε, εξηγώντας πως αυτό ακριβώς το οικονομικό περιβάλλον επιτρέπει την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές.