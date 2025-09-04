Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να διορίσει τον κ. Khassim Diagne από τη Σενεγάλη ως νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο Ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «ο κ. Diagne, ο οποίος διαδέχεται τον κ. Colin Stewart, διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς υποθέσεις και σε ανώτερες θέσεις του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ενώ επί του παρόντος υπηρετεί ως προσωρινός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη και τα Ανθρωπιστικά Θέματα στο Μάλι, θέση την οποία κατέχει από τον Οκτώβριο του 2024.

Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει τον διορισμό του κ. Diagne και προσβλέπει σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία μαζί του, στο πλαίσιο της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο».

Ερωτηθείς πότε αναμένεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε ενημερωθεί ότι έχει επαναπρογραμματιστεί η επίσκεψη της κας Ολγκίν στη χώρα μας πριν τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την ημερομηνία άφιξης της στην Κύπρο και τις συναντήσεις της θα υπάρξουν από επίσημες ανακοινώσεις των ΗΕ».