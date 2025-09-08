Η επίσημη θέση της Λευκωσίας, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι πως η δέσμευσή της έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη δημόσια. Κυβερνητικοί κύκλοι, σχολιάζοντας την τελευταία τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού επί του θέματος υπέδειξαν με νόημα πως «η συνέχιση του δημόσιου διαλόγου για το θέμα δεν βοηθά στην επίλυση των όποιων θεμάτων υπάρχουν».

Φαίνεται , ωστόσο ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να ρίξει τους τόνους και κυρίως να φύγει το όλο θέμα από το προσκήνιο. Χθες ήταν σειρά του Έλληνα πρωθυπουργού να πάρει θέση και η τοποθέτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από την κυπριακή αντιπολίτευση η οποία άδραξε την ευκαιρία να επιμένει ακόμα πιο έντονα στις απαιτήσεις της να δοθούν εξηγήσεις από την κυπριακή κυβέρνηση.

Ο Μητσοτάκης ζητά από την Κύπρο να αποδείξει ότι θέλει το GSI

Η ηλεκτρική διασύνδεση (GSI) είναι ένα «έργο που θα ωφελήσει πολύ την Κύπρο που είναι ενεργειακά απομονωμένη και για να γίνει αυτό το έργο πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει”, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε πως “η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια με την κυπριακή Κυβέρνηση”.

“Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν σε καταβολές ποσών αναφορικά με τις ρυθμιστικές χρεώσεις. Ζητήματα που θα διασφαλίσουν πως η Κύπρος εννοεί αυτό που λέει. Αυτό που εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την από την Κύπρο, ότι πράγματι το έργο αυτό, το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίον έχουμε υλοποιήσει, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια”.

“Θέλω να επισημάνω πως για την Ελλάδα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο που έχουμε προτεραιότητα. Ολοκληρώσαμε τη διασύνδεση με την Κρήτη, προχωράμε τις διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα. Και έχουμε και το σημαντικό έργο για τη διασύνδεση με την Αίγυπτο», ανέφερε.

Διάσταση απόψεων εντοπίζει το ΑΚΕΛ και ζητά εξηγήσεις

Στη Λευκωσία το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Μητσοτάκη φανερώνουν ότι συνεχίζει να υφίσταται η διάσταση απόψεων με την κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με την καταβολή των €25 εκατομμυρίων στον ΑΔΜΗΕ από μέρους της Κύπρου. Με φόντο τις δηλώσεις που γίνονται εκατέρωθεν, είναι επιτακτική ανάγκη η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να ενημερώσει για τους όρους και τις δεσμεύσεις που ανάλαβε για καταβολή των €125 εκατ. (25×5) τα επόμενα πέντε χρόνια».

Το ΑΚΕΛ ρωτά: «επιβάλλεται, επίσης, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει επιτέλους τη θέση της σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει πρόθεση να προχωρήσει και να δεσμεύσει τη χώρα μας για ένα πολυδάπανο έργο, το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι δεν είναι βιώσιμο σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται και για τις οποίες η Κυβέρνηση δεν δίνει καμία πληροφόρηση;».

Το κόμμα της κυπριακής Αριστεράς υπενθυμίζει «ότι το κόστος του έργου υπολογίζεται σχεδόν στα €2 δισεκατομμύρια χωρίς όμως να υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Πέραν τούτου σημειώνουμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για καταβολή εξ ημισείας των εξόδων που θα γίνουν σε περίπτωση που το έργο διακοπεί και την ευθύνη δεν θα φέρει ο ΑΔΜΗΕ».

Τέλος το ΑΚΕΛ υποστηρίζει πως «από θέση αρχής δηλώνει για μια ακόμα φορά ότι υποστηρίζει την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά έχει τεράστια σημασία τα όποια έργα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση να είναι βιώσιμα και να απολήγουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας και όχι σε βάρος τους».