Το «υπουργείο εξωτερικών» του ψευδοκράτους χαρακτήρισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων ως «νέο παράδειγμα της μεροληπτικής και προκατειλημμένης στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Κυπριακό.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ανακοίνωσή του το «υπεξ» υποστηρίζει ότι το ψήφισμα «δεν συνάδει με τις νομικές πραγματικότητες», επιχειρεί παρέμβαση στην ανεξαρτησία της «δικαιοσύνης» του ψευδοκράτους και «αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Απορρίπτει, επίσης, «αβάσιμους ισχυρισμούς και συκοφαντίες» κατά της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, ενώ ισχυρίζεται ότι η μόνη «κατοχή» στην Κύπρο ήταν «ο σφετερισμός του συνεταιρικού κράτους του 1960 από τους Ελληνοκύπριους». Παράλληλα, χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την αναφορά στο ψήφισμα ότι τα κατεχόμενα αποτελούν «έδαφος της ΕΕ».

Η ανακοίνωση υπερασπίζεται, επίσης, τη λειτουργία της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας», την οποία το ψευδοκράτος επικαλείται ως αναγνωρισμένο ένδικο μέσο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι επιχειρεί να «απαξιώσει» την «επιτροπή» για πολιτικούς λόγους και ότι εργαλειοποιεί ατομικές υποθέσεις για πολιτική εκμετάλλευση.

ΚΥΠΕ