Ανταπόκριση από το Στρασβούργο

Ιδιαίτερα ισχυρό αναμένεται να είναι το λεκτικό του ψηφίσματος καταδίκης για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές. Το θέμα συμπεριλήφθηκε στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο, έπειτα από πρωτοβουλία της κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με επικεφαλής τον ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Λουκά Φουρλά και τον ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Η σχετική συζήτηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, υπό την μορφή του κατεπείγοντος με τίτλο «η κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου». Την επόμενη ημέρα, 11 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η έγκριση του ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το οποίο θα ζητείται η άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των πέντε συμπατριωτών μας από τις κατοχικές αρχές.

Σύμφωνα με δηλώσεις των ευρωβουλευτών Λουκά Φουρλά και Μιχάλη Χατζηπαντέλα στο Στρασβούργο, το λεκτικό του ψηφίσματος θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό και θα κάνει ονομαστική αναφορά στους πέντε Ελληνοκυπρίους, ενώ θα κάνει αναφορά σε αντίποινα λόγω των συλλήψεων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών. Θα απευθύνεται προς την Τουρκία από την οποία θα ζητά να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι οι πέντε Ελληνοκύπριοι και να προσαρμοστεί με τις Ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Σύμφωνα πάντα με τους δύο ευρωβουλευτές, το ψήφισμα θα φέρει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της ως υπεύθυνης της παράνομης κράτησης.

Συγκεκριμένα, το ψήφισμα θα αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη κράτηση των πέντε πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η κράτηση συνεχίζεται χωρίς αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία με αποφάσεις ενός μη αναγνωρισμένου δικαστηρίου και ότι οι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, κάτι που συνιστά απάνθρωπη μεταχείριση.

Την ίδια ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ζητά άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των πέντε και τον τερματισμό όλων των αυθαίρετων διώξεων, θα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει διπλωματικά, πολιτικά και νομικά μέτρα σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνούς φορείς για την απελευθέρωση τους, θα εκφράζει στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να κινηθεί νομικά κατά της Τουρκίας ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα υπενθυμίζει ότι η Τουρκία φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του κατοχικού καθεστώτος και ότι η συνεχιζόμενη κατοχή συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο για την ειρήνη τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.