Και σε άλλες συλλήψεις Ελληνοκυπρίων σχεδιάζει να προχωρήσει το κατοχικό καθεστώς, δίνοντας συνέχεια στην απαγωγή των πέντε που κρατούνται παράνομα στις κατοχικές φυλακές από τις 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το κατοχικό καθεστώς συγκεντρώνει στοιχεία για Ελληνοκύπριους, οι οποίοι ενεργούν για την εξασφάλιση εγγράφων με απώτερο στόχο να τα καταθέσουν στην λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατοχική πλευρά εντοπίζει Ελληνοκύπριους, οι οποίοι αγοράζουν υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίσουν έγγραφα, «πιστοποιητικά ιδιοκτησίας», που αφορούν δικές τους περιουσίες, τις οποίες σφετερίζονται τρίτοι, καθώς κι άλλα ντοκουμέντα, που θα βοηθήσουν στην προσφυγή τους. Το κατοχικό καθεστώς φαίνεται πως έχει, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει για όσους αναζητούν «έγγραφα» στα κατεχόμενα, καταρτίσει ένα κατάλογο με ονόματα με Ελληνοκύπριους, τους οποίους βάζει στο στόχαστρο. Παράλληλα, φαίνεται πως μια δεύτερη λίστα αφορά Τουρκοκύπριους, που θεωρούν ότι βοηθούν ( ή πωλούν υπηρεσίες) σε Ελληνοκύπριους.

Η σύλληψη του δικηγόρου των πέντε Ελληνοκυπρίων απαχθέντων, Murat Metin Hakkı, είναι ενδεικτική των προθέσεων της κατοχικής πλευράς, σε σχέση με τους σχεδιασμούς της. Ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος παρουσιάσθηκε από το κατοχικό καθεστώς να έχει σχέση με τους πέντε απαχθέντες, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός, που είναι αβάσιμος, ότι δήθεν συνδέεται με υποθέσεις σφετεριστών στις ελεύθερες περιοχές. Ότι, δηλαδή, συνεργάζεται με Ελληνοκύπριους δικηγόρους, που ανέλαβαν υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και εκδικάζονται ή δρομολογείται η εκδίκαση των σφετεριστών, ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων. Περαιτέρω, διατυπώνονται και διάφοροι άλλοι ισχυρισμοί στη βάση των όσων βρέθηκαν, δήθεν, στο γραφείο του και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του. Σημειώνεται ότι η έρευνα και η κατάσχεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του προκάλεσε αντιδράσεις στα κατεχόμενα, κυρίως από συναδέλφους του δικηγόρους. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον έχει το γεγονός και ο κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, κράτησε αποστάσεις για το γεγονός ότι ο δικηγόρος οδηγήθηκε στο «δικαστήριο» με χειροπέδες. Εξέφρασε τη διαφωνία του.

«Κυνήγι μαγισσών»

Είναι σαφές πως τέτοιες κινήσεις, της παρακολούθησης προσώπων, με απώτερο στόχο τη σύλληψη, παραπέμπουν σε «κυνήγι μαγισσών». Το παράνομο καθεστώς, το οποίο ενθαρρύνει υποτίθεται, την αξιοποίηση της λεγόμενης Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας, ως κατάλληλο «ένδικο μέσω», υπονομεύει εν πολλοίς την ίδια την πολιτική του. Υπονομεύει την λεγόμενη επιτροπή. Πώς μπορεί να θεωρείται κατάλληλο ένδικο μέσω την στιγμή κατά την οποία προχωρούν σε συλλήψεις όσων προσανατολίζονται να προσφύγουν σε αυτό το όργανο, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω, έχει αναγνωριστεί από το ΕΔΑΔ ως αποτελεσματική «νομική οδός»;

Είναι προφανές πως το κατοχικό καθεστώς διαμορφώνει ένα κλίμα τρομοκρατίας και εκβιασμού. Το παράνομο μόρφωμα επιχειρεί να αποτρέψει προσφυγές, αλλά παράλληλα να σταματήσει Ελληνοκύπριους να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις περιουσίες τους. Και οι κατηγορίες, που προσάπτουν, όπως φαίνεται και από την υπόθεση των πέντε, είναι γελοίες και ανυπόστατες. Πώς μπορεί να κατηγορείται κάποιος για «παράνομη είσοδο», στην ίδια του την περιουσία; Ή να κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων; Όσοι, λοιπόν, Ελληνοκύπριοι ζητούν εκθέσεις έρευνας (search reports) και αντίγραφα «τίτλων ιδιοκτησίας» ή οτιδήποτε άλλο συναφές φαίνεται ότι θα μπαίνουν στην «μαύρη λίστα».

Για το κατοχικό καθεστώς όλα αυτά συνιστούν «ποινικό αδίκημα».

Οι πέντε απαχθέντες

Οι πέντε απαχθέντες Ελληνοκύπριοι υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία και κρατούνται παράνομα χωρίς οποιαδήποτε κατηγορία. Πρόκειται για μια εκδικητική ενέργεια, η οποίασυνδέεται και με τις συλλήψεις σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών. Πρόκειται για ενέργεια, η οποία παραπέμπει σε αντίποινα ενώ παράλληλα συντηρώντας το θέμα, παρατείνοντας την παράνομη κράτηση, κάποια στιγμή θα παρουσιάσουν ένα σενάριο, που εδώ και καιρό διακινείται. Αυτό, δηλαδή, της ανταλλαγής με τον Τουρκοεβραίο σφετεριστή, Σιμόν Αϊκούτ. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, το οποίο συζητείται στα κατεχόμενα.

Ατομική προσφυγή στο ΕΔΑΔ

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση που γίνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τους πέντε απαχθέντες είναι σαφές πως η όλη προσπάθεια είναι, διά παρεμβάσεων, να πεισθεί και να αποφασίσει η κατοχική Τουρκία να τους απελευθερώσει. Η Κυβέρνηση, που βρίσκεται σε επικοινωνία με τις οικογένειες των απαχθέντων, προβαίνει σε σειρά ενεργειών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο ενώ παράλληλα εξετάζει κι άλλες δράσεις. Πέραν από τις ενέργειες της κυβέρνησης, πληροφορίες αναφέρουν πως με βάση τα τελευταία γεγονότα, που αφορούν τις συνθήκες κράτησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξετάζεται από τις οικογένειες των απαχθέντων, να προχωρήσουν σε ατομική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προσφυγή, η οποία θα στρέφεται κατά των «αρχών» του κατοχικού καθεστώτος αλλά και κατά της Τουρκίας, η οποία είναι η κατοχική δύναμη. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι για να προσφερθεί ιατρική φροντίδα στον έναν από τους απαχθέντες υπήρξε, προ ημερών όταν παρουσιάσθηκαν σε ψευδοδικαστήριο, υπόδειξη από τη «δικαστή». Αυτό έγινε για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά η έκκληση της δικαστού δεν εισακούστηκε. Τη δεύτερη μετέφεραν, ωστόσο, τον Ελληνοκύπριο σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Σενάρια τετελεσμένων, σπασμωδικών ενεργειών και εξίσωσης

Οι τουρκικοί σχεδιασμοί σε σχέση με την απαγωγή των πέντε Ελληνοκυπρίων, εντάσσονται σε μια σειρά διάφορες κινήσεις, που ενισχύουν το αφήγημα τους ότι τα τετελεσμένα της κατοχής, που έχουν επιβληθεί επί του εδάφους, έχουν εξουδετερώσει τις όποιες συζητήσεις στο περιουσιακό και το εδαφικό. Τα τετελεσμένα δεν αφήνουν, κατά τους Τούρκους, περιθώρια συνεννόησης καθώς θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Θα προκληθεί, κατά την άποψη τους, αλυσίδα προβλημάτων, που θα οδηγήσουν τις συζητήσεις σε οριστικό αδιέξοδο! Θεωρίες κενού περιεχομένου, κατασκευασμένες, για να στηρίξουν τις επεκτατικές πολιτικές τους.

Είναι σαφές, ότι με τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, που έχει και οικονομική διάσταση, με την «ανάπτυξη» που συντελείται, οι Τούρκοι επιχειρούν να δημιουργήσουν δεδομένα, που θα δυσκολεύουν την επίλυση του περιουσιακού. Ενόψει δε των διώξεων, που έχουν ξεκινήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατά σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών, η κατοχική πλευρά προσπαθεί να βρει διεξόδους. Γιατί οι διώξεις έχουν προκαλέσει σοκ και τάσεις φυγής «επενδυτών» από τα κατεχόμενα. Έχουν πλήξει τον κατασκευαστικό τομέα και ως εκ τούτου αυτό προκαλεί και οικονομικό κόστος. Ενόψει όλων αυτών, είναι προφανές ότι το κατοχικό καθεστώς προχωρά σε αντίποινα αλλά και σε σπασμωδικές κινήσεις, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των δεδομένων.

Παράλληλα, η κατοχική πλευρά θέλει διά των συλλήψεων Ελληνοκυπρίων να αναδείξει το ψευδοκράτος. Να αναδείξει ότι υπάρχει «σύνταγμα», που εφαρμόζεται και προβλέπει πως οι περιουσίες στις υπό κατοχή περιοχή δεν ανήκουν στους Ελληνοκύπριους, αλλά στο παράνομο καθεστώς, το οποίο από την πλευρά του, τις… παραχώρησε σε «πολίτες» αλλά και σε τρίτους. Σημειώνεται ότι, όχι τυχαία, όλα αυτά τα χρόνια το κατοχικό καθεστώς, η Τουρκία βασικά, ενέπλεξε στο θέμα αυτό και ξένους υπηκόους. Με αυτό τον τρόπο θεωρούσε πως θα περιέπλεκε περισσότερο τις όποιες συζητήσεις στο περιουσιακό ζήτημα. Όπως, όμως, φάνηκε από αποφάσεις του ΕΔΑΔ αυτό δεν ισχύει.

Η κατοχική πλευρά θέλει να αναδείξει και μια εικόνα εξίσωσης. Διώκουν οι Ελληνοκύπριοι σφετεριστές, διώκουν κι αυτοί όσους παραβαίνουν τους «νόμους» της παράνομης κατοχικής οντότητας. Καμία σχέση, βέβαια, καθώς η νομιμότητα δεν εξισώνεται με την κατοχική παρανομία. Ωστόσο, ενδεχομένως σε κάποιους τρίτους, που αντιμετωπίζουν με επιδερμικότητα το όλο θέμα, μπορεί αυτή η εξίσωση να ηχεί… λογική!