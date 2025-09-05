Αναβλήθηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου η διαδικασία στο λεγόμενο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου για τους πέντε Ελληνοκυπρίους που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου.

Η αναβολή συνδέεται με την αναμενόμενη ανακοίνωση απόφασης επί της «έφεσης» που εκκρεμεί στην κατεχόμενη Λευκωσία, σε σχέση με την απόφαση του λεγόμενου «στρατιωτικού δικαστηρίου» για την κράτησή τους τις πρώτες 13 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους κρατούμενους, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν έχει λάβει τα αναγκαία φάρμακα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονου πόνου στη μέση.

ΚΥΠΕ