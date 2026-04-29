Η Τουρκοκυπριακή Ένωση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 στο «προεδρικό» συγκρότημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό Τύπο, σε γραπτή ανακοίνωσή της η ένωση καταγγέλλει ότι δημοσιογράφοι διώκονται δικαστικά, ενώ λογαριασμοί πολιτικών, εφημερίδων και πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλείνουν συντονισμένα.

Όπως αναφέρεται, από το 2020 Τουρκοκύπριοι διανοούμενοι στοχοποιούνται από την Τουρκία ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, ενώ πρόσφατα ο ακαδημαϊκός και καλλιτέχνης Σεχίν Τσαβούσογλου συγκαταλέγεται μεταξύ όσων έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητοι λόγω των πολιτικών τους θέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ηλικιωμένο διανοούμενο Τουργκούτ Αφσάρογλου, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή ιατρική φροντίδα λόγω της κατάρρευσης του συστήματος υγείας στα κατεχόμενα. Όπως σημειώνεται, απευθύνεται σε διορισμένο από την Άγκυρα αξιωματούχο ζητώντας να πληροφορηθεί αν περιλαμβάνεται σε κατάλογο «προδοτών».

«Βιώνεται μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Οι θεσμοί διαλύονται, ο πολιτισμός μας αλλοιώνεται υπό την πίεση του μεταφερόμενου πληθυσμού. Τα βουνά καταστρέφονται, οι θάλασσες μολύνονται», τονίζεται χαρακτηριστικά, με την ένωση να καταγγέλλει ότι όλοι οι «θεσμοί», από το «προεδρικό» έως τα σχολεία, υφίστανται παρεμβάσεις από την Τουρκία.

«Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων προς την κοινωνία και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορούμε ως καλλιτέχνες και διανοούμενοι να συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση», αναφέρεται, με την ένωση να καλεί τόσο τα μέλη της όσο και άλλους πολίτες να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ