Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα προωθήσει τη σχέση ΕΕ – Κίνας, είπαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο Λιου Γιαντάο, στη δεξίωση που παρέθεσε η Πρεσβεία της Κίνας με την ευκαιρία της 76ης επετείου από την ανακήρυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας οι οποίες συνεχώς αναβαθμίζονται.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα οικονομικά, επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας, υπογραμμίζοντας την ισχύ της διεθνώς. Αναφέρθηκε, επίσης, σε κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως ο σεβασμός στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία των κρατών, καθώς και στους αγώνες και τις προκλήσεις των δύο λαών μέσα από τα χρόνια.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Κίνας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων έχουν αποκτήσει μια άλλη δυναμική και έχουν επεκταθεί δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ενώ η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού έχουν ενισχυθεί οικοδομώντας γέφυρες ανάμεσα στις νέες γενιές των δύο λαών.

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία στον τομέα του τουρισμού συνεχίζει να ανθεί, ενώ η διμερής συνεργασία σε τομείς, όπως η ναυτιλία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ψηφιακή τεχνολογία είναι πολλά υποσχόμενη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ακόμη τη συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνή φόρα αλλά και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη σταθερή στήριξη της Κίνας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος εκτιμά τα μέγιστα τη θέση αρχών της Κίνας στο κυπριακό πρόβλημα και τη στάση της ως Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ αναφορικά με τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης και διαρκούς λύσης.

Υπογράμμισε, επίσης, την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πολιτική της Μιας Κίνας που παραμένει, όπως είπε, βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου, προσθέτοντας παράλληλα πως η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει ενεργά την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και στην Κίνα.

Σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει σε λίγους μήνες μια μεγάλη εθνική αποστολή, την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα δοθεί η ευκαιρία για προώθηση διαλόγου και εποικοδομητικής συνεργασίας, οικοδομώντας επί ενός θετικού μομέντουμ περιλαμβανομένης της Κοινής Δήλωσης για το Κλίμα κατά την 25η Σύνοδο ΕΕ-Κίνας τον περασμένο Ιούλιο.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι στα χρόνια που έρχονται, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα ενισχύσουν περαιτέρω την ήδη εξαιρετική συνεργασία τους.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης Λιού Γιαντάο παρουσίασε τη μεταμόρφωση της Κίνας σε «μια ανεξάρτητη μεγάλη χώρα με παγκόσμια επιρροή» που υπερασπίζεται τη διεθνή τάξη, όπως είπε. Αναφέρθηκε στην Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, η οποία βασίζεται σε πέντε βασικές αρχές: την προσήλωση στην κυριαρχική ισότητα, την τήρηση του διεθνούς κράτους δικαίου, την άσκηση του πολυμερισμού, την υπεράσπιση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και την εστίαση στη λήψη πραγματικών δράσεων.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, για να εξερευνήσει τον δρόμο προς τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και να οικοδομήσει από κοινού μια κοινότητα με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα», δήλωσε.

Ο Πρέσβης σημείωσε ότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων Κίνας–ΕΕ και εξέφρασε την ευχή κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας «οι σχέσεις Κίνας–ΕΕ να σημειώσουν νέα και μεγαλύτερη πρόοδο».

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος και η Κίνα είναι καλοί φίλοι και εταίροι και ότι οι δύο χώρες απολαμβάνουν στέρεη πολιτική αμοιβαία εμπιστοσύνη. «Η Κύπρος υποστηρίζει σταθερά τη θέση της Κίνας στο ζήτημα της Ταϊβάν, κάτι που η Κίνα εκτιμά ιδιαίτερα. Στο Κυπριακό, η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζει διαχρονικά και με συνέπεια την Κύπρο στην προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας και διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στη διευθέτηση του προβλήματος. Δίχως αμφιβολία, η Κίνα θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, πρόσθεσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου φέτος, η κινεζική πρεσβεία και το ΡΙΚ θα συνδιοργανώσουν το Φόρουμ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Κίνας–Κύπρου–Ευρώπης. Επίσης, σημείωσε ότι το 2026 οι δύο χώρες θα γιορτάσουν την 55η επέτειο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών τους σχέσεων και την 5η επέτειο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης. «Ελπίζουμε ότι η φιλία και η συνεργασία Κίνας–Κύπρου θα ανέβουν σε ένα νέο επίπεδο», κατέληξε.