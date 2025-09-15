Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και να διατηρεί την ελπίδα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στα κατεχόμενα, ανέφερε ότι η επίσκεψή της εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας και ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για την κατάσταση, ενόψει συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες.

Η κ. Ολγκίν είπε ότι συζήτησαν με τον κ. Τατάρ για τη διαδικασία, καθώς και για τον ρόλο των δικοινοτικών επιτροπών, τις οποίες χαρακτήρισε σημαντικές για την προσέγγιση των ανθρώπων και τη συνεργασία για το μέλλον.

Επεσήμανε ότι αύριο θα έχει συνάντηση με την Επιτροπή Νεολαίας, την οποία –όπως ανέφερε– και οι δύο ηγέτες στηρίζουν ένθερμα, γεγονός που χαρακτήρισε θετικό. Παράλληλα, προανήγγειλε επαφές με το Εμπορικό Επιμελητήριο, ξεχωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, καθώς και επίσκεψη σε κοιμητήρια για να δει από κοντά την πρόοδο εργασιών.

«Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη των συνομιλιών», κατέληξε.

