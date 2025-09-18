Δεν υπάρχει πρόθεση διαγραφής της Μαρίας Χριστοφίδου από τον ΔΗΣΥ, δήλωσε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον διορισμό της ως Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ κατείχε τη θέση επαρχιακής γραμματέως Λευκωσίας της ΓΟΔΗΣΥ.

Σε τηλεοπτική της παρέμβαση στο ΡΙΚ, η κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αν και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι η ανεξαρτησία της θέσης της Επιτρόπου δεν συμβαδίζει με κάποιο κομματικό αξίωμα».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στην ανάρτηση της κ. Χριστοφίδου, που είχε αφήσει να εννοηθεί πως δεν ήταν επιθυμητή υποψήφια στο ψηφοδέλτιο, υπογραμμίζοντας ότι «αν ήθελε, θα μπορούσε να ήταν υποψήφια. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει σε κανένα a priori ότι θα εκλεγεί. Έτσι είναι οι εκλογές, έτσι είναι οι διαδικασίες».

Διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε «κόκκινο φως» από την ηγεσία, εξηγώντας ότι το Καταστατικό του κόμματος εξασφαλίζει αυτόματα θέσεις στις γυναίκες. «Αυτή τη στιγμή οδεύουμε σε εκλογές και έχουμε περισσότερους ενδιαφερόμενους από τις θέσεις που χρειάζονται για να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια», πρόσθεσε.

Απαντώντας για τις σχέσεις με το Προεδρικό, ανέφερε πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τον διορισμό της. Δεν θα επιβάλουμε εμείς στον Πρόεδρο πώς θα το πράξει. Όμως η πολιτική ηθική και η δεοντολογία όλων μας κρίνονται από την κοινωνία».

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ προχωρά στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων του, με διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε κάλπες στην Λευκωσία και την Λεμεσό λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος. «Είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, θα κάνουμε τις συζητήσεις και τους σχεδιασμούς μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε απερίσπαστα στην προεκλογική περίοδο», σημείωσε.

«Είμαι βέβαιη ότι ο κόσμος μας, τα περήφανα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα βρίσκονται δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί τώρα, περισσότερο από ποτέ, μπορούν να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να είναι εκεί, πιο ενωμένος και πιο έτοιμος από ποτέ, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες», είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Αναφερόμενη στο επικείμενο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς που θα αφορά τον ΔΗΣΥ, παραδέχθηκε ότι «βεβαίως μας ανησυχεί», προσθέτοντας πως το κόμμα θα σεβαστεί την απόφαση και θα λάβει σοβαρά υπόψη τα πορίσματα. «Πρέπει πρώτοι να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Έτσι αποκτούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών», είπε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατέληξε πως το κόμμα θα συνεχίσει την πολιτική του προσπάθεια «ενωμένο και έτοιμο να απαντήσει στις προκλήσεις που απασχολούν την κοινωνία, μακριά από τοξικότητα και λαϊκισμό».