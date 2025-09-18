Μέχρι πριν από μερικές βδομάδες, ίσως και λιγότερο, το όνομα της δικηγόρου Μαρίας Χριστοφίδου, προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ Λευκωσίας και κόρης του γνωστού στελέχους του ΔΗΣΥ Μανώλη Χριστοφίδη, φιγουράριζε ανάμεσα σε εκείνα που «έπαιζαν» για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την επαρχία Λευκωσίας. Τελικά όμως, δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ. Χθες ανακοινώθηκε ο διορισμός της στη θέση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Κάπου εδώ αρχίζει το παρασκήνιο αλλά και οι ερμηνείες της κίνησης.

Τα γεγονότα

Ο διορισμός της Μαρίας Χριστοφίδου επιβεβαιώνει την αντίληψη που επικρατεί σε μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναζητήσει άτομα για διορισμό από τον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και με την ίδια ευκολία να πάρει θετική απάντηση. Αυτό ουσιαστικά ενισχύει την άποψη ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός στην αντίληψη μιας μεγάλης μερίδας Συναγερμικών, μεταξύ Κυβέρνησης και ΔΗΣΥ.

Η χθεσινή κίνηση έστειλε και το μήνυμα πώς το συγκεκριμένο κεφάλαιο, δηλαδή της σύνδεσης μιας μερίδας συναγερμικών με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, από την μια δεν έχει κλείσει, αλλά και από την άλλη, η απόσταση που επιδιώκει η Πινδάρου να διατηρεί από το Προεδρικό δεν γίνεται όσο θα ήθελε ευδιάκριτα αντιληπτή.

Το γεγονός ότι παραμένει ανοικτό το ζήτημα του ανασχηματισμού είναι ένα δεδομένο που μπαίνει στην εξίσωση, καθώς η κίνηση διορισμού της Χριστοφίδου μπορεί να λειτουργεί και ως τροχιοδεικτική προθέσεων για διορισμό στελεχών από τη δεξαμενή του ΔΗΣΥ. Ίσως όχι στελεχών πρώτης γραμμής, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χθεσινός διορισμός, ο οποίος έπιασε εν πολλοίς στον ύπνο την Πινδάρου, προκάλεσε εκνευρισμό και δυσαρέσκεια σε μέλη της ηγεσίας. Κάποια κομματικά στελέχη μιλούσαν για εχθρική κίνηση από μέρους της Κυβέρνησης.

Το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα μέχρι να φτάσουμε στη χθεσινή μέρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, πριν ακόμη οριστικοποιηθεί το ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας, είχε γίνει επαφή της προέδρου του κόμματος με τη Μαρία Χριστοφίδου. Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης έφερε ουσιαστικά και τη ρήξη, αφού συζητείται ότι έγινε προσπάθεια από την ηγεσία του ΔΗΣΥ να την αποκόψει από το ψηφοδέλτιο.

Μια ανάρτηση της προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ Λευκωσίας τις προηγούμενες μέρες αποτύπωνε την ενόχλησή της με την Πινδάρου. Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία της σε νεαρή ηλικία μαζί με τον Γλαύκο Κληρίδη, έγραψε το εξής:

«Κρατώ στα χέρια μου αυτή τη φωτογραφία με τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη και γεμίζω συγκίνηση. Γιατί η μνήμη του μου θυμίζει τι σημαίνει να πορεύεσαι με αρχές, με αλήθεια και με σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία.

Έτσι λοιπόν κι εγώ με τη σειρά μου νιώθω το χρέος να μοιραστώ με όλους εσάς που με αγκαλιάσατε με το πολύτιμο ενδιαφέρον σας, τη θέση μου αναφορικά με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα σοβαρά. Είμαι γέννημα-θρέμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, περήφανη για το όνομα που κουβαλώ, κόρη του Μανώλη Χριστοφίδη που τίμησε με την παρουσία και την προσφορά του τον τόπο και το κόμμα μας.

Όμως, η δική μου κάθοδος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δεν κρίθηκε επιθυμητή. Προτιμήθηκε να μη δοθεί η δυνατότητα, ώστε να μη “διαταραχθούν ισορροπίες” και ποσοστώσεις.

Δεν θα σταθώ σε αυτό. Γιατί για μένα η πολιτική δεν μετριέται με αριθμούς. Μετριέται με αξιοπρέπεια, με πορεία και με αφοσίωση. Κι αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσω να τον περπατώ με το κεφάλι ψηλά.

Γιατί η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι μια υποψηφιότητα. Είναι μέλημα ζωής, κι αυτό υπηρετώ καθημερινά, μέσα από το λειτούργημά μου ως δικηγόρος, ως πολίτης, ως γυναίκα, ως μητέρα, ως Μαρία».

Η ενόχληση της συμπολίτευσης

Από τη χθεσινή ανακοίνωση του διορισμού της Μαρίας Χριστοφίδου προέκυψε μουρμούρα και στο στρατόπεδο της συμπολίτευσης. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ενημερώθηκαν για τον διορισμό από τα ΜΜΕ χωρίς να έχουν καμία απολύτως ενημέρωση.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν δοθεί και από πλευράς συμπολιτευομένων ονόματα για διορισμό, αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη. Μεγαλύτερη δυσαρέσκεια φαίνεται να υπάρχει στο στρατόπεδο του ΔΗΚΟ, με πολλά στελέχη να υποδεικνύουν ότι μόλις πριν από μερικές μέρες συζητήθηκε ξανά το θέμα των σχέσεων του κόμματος με την Κυβέρνηση και συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός και συνεργασία. Ωστόσο, για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος έδειξε ότι δεν τους λαμβάνει υπόψη.

Κάποιοι μάλιστα επισημαίνουν ότι, παρόλο που έχει τρία κόμματα να στηρίζουν την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος επιμένει να αναζητεί άτομα από τον χώρο του ΔΗΣΥ.