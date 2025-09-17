Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες σε σχέση με το Κυπριακό, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση του ιδίου και της πλευράς μας για την αποφασιστικότητα του ΓΓ για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αυτό είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν μεταβώ στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Μια Γενική Συνέλευση που πέραν των διμερών επαφών και της ομιλίας στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης και των πολλών επαφές που θα γίνουν στο δικό μου και στο επίπεδο του Υπουργού Εξωτερικών, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω και της κοινής συνάντησης που θα έχουμε με τον Γενικό Γραμματέα και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Πέραν της διμερούς συνάντησης που θα έχω με τον Γενικό Γραμματέα, θέλω να αναφερθώ στη χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να χαιρετίσω την αποφασιστικότητα την οποίαν εξέφρασε σε σχέση με την πολιτική του βούληση να εργαστεί για επανέναρξη των συνομιλιών και να αναφέρω ότι είμαστε έτοιμοι.

Εργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή για να δημιουργηθούν συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών. Δεν είμαστε στον επιθυμητό στόχο, αλλά είναι σημαντικό ότι το επταετές τέλμα που υπήρχε, όπως ο ίδιος ο ΓΓ είχε αναφέρει, έχει τερματιστεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική πρωτοβουλία, επανενεργοποιήσαμε τον διεθνή παράγοντα και ευελπιστούμε ότι θα έρθει αυτό που επιθυμούμε: η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και φυσικά η επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Άρα, χαιρετίζω τη χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα».