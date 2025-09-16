Την αποφασιστικότητά του για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, δέκα μέρες πριν από την τριμερή συνάντηση της Νέας Υόρκης.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με την ευκαιρία της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε πως είναι αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό.

“Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών” δήλωσε ο κ. Γκουτέρες.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Ανάλογο μήνυμα, έχει στείλει και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη διάρκεια των επαφών της στην Κύπρο. Τόσο μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, την περασμένη Παρασκευή όσο και στη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ τη Δευτέρα, η Ολγκίν τόνισε ότι ο στόχος της είναι οι επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό.

Η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.