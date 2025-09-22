Η εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη με την προσοχή ολόκληρης της υψηλού να είναι στραμμένη σε μια διεθνή συνάντηση, που διοργανώνεται μια μέρα πριν από την ολομέλεια. Της επίσημης έναρξης της ολομέλειας της ΓΣ του ΟΗΕ θα προηγηθεί η υψηλού επιπέδου σύνοδος για το Παλαιστινιακό. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, ένα ακόμα ζήτημα από την περιοχή, το Κυπριακό θα βρίσκεται στην ατζέντα του ΓΓ ΟΗΕ, με τα λιγότερη ωστόσο προσοχή από τη διεθνή κοινότητα.

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει διαφοροποιήσει την ατζέντα πολλών χωρών οι οποίες παρουσιάζονται σήμερα με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση έναντι του Ισραήλ και έναντι του παλαιστινιακού ζητήματος. Χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες προχωρούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, ρίχνοντας έτσι μεγαλύτερη πίεση προς την κατεύθυνση του τερματισμού των συγκρούσεων και επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πόλεμος από τη μια, αντιδράσεις ως την πραγματοποίηση της συνόδου από ΗΠΑ και Ισραήλ, αλλά και οι επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού κράτους από αριθμό χωρών, εκ των πραγμάτων συγκεντρώνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από την ίδια τη Γενική Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κομπο θα παραστούν στη σημερινή υψηλού επιπέδου σύνοδο για το Παλαιστινιακό, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 15.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Κύπρου). Και μπορεί η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους να αποτελεί αντικείμενο έντονης προβολής ένεκα και του πολέμου στη Γάζα, πλην όμως η Κύπρος ήταν εξ εκείνων των χωρών που από νωρίς είχαν προβεί σε αναγνώριση. Η Κύπρος αναγνώρισε κράτος της Παλαιστίνης από το 1988.

Όταν θα σβήσουν τα φώτα

Στη σκιά αυτής της ειδικής συνόδου υψηλού επιπέδου ένα άλλο περιφερειακό πρόβλημα, από την ίδια γειτονιά με το Παλαιστινιακό, θα απασχολήσει το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το Σάββατο, όταν τα φώτα της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στη ΓΣ των Ηνωμένων Εθνών θα έχουν σβήσει, ο Αντόνιο Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ.

Μια συνάντηση η οποία ακόμα και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες δεν αναμένουν ότι μπορεί να προκύψει κάποια θετική εξέλιξη. Μπήκε στο καλεντάρι του Γενικού Γραμματέα περισσότερο γιατί ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλει να στείλει το μήνυμα ότι παραμένει ενεργά αναμεμειγμένος στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του προβλήματος. Θα έχουν πάντως σημασία οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από πλευράς ΓΓ ΟΗΕ όσον αφορά τη συνέχεια των προσπαθειών στο Κυπριακό και τα μηνύματα που θα σταλούν για την επόμενη πολυμερή που τοποθετείται πριν το τέλος του χρόνου.

Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη και ξεκινά από σήμερα σειρά επαφών. Ιδιαίτερης βαρύτητα, όσον αφορά την περιοχή η σημερινή συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας και η αυριανή με τον Πρόεδρο της Συρίας καθώς και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Ο ΠτΔ θα προσφωνήσει τη ΓΣ την Τετάρτη ενώ στο μεταξύ θα έχει σειρά άλλων συναντήσεων.