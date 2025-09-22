Το email που έστειλε ο Αμιχάι Τσίκλι, υπουργός Διασποράς του Ισραήλ, προς δύο υπουργούς λειτούργησε ως «αιτία πολέμου» για το ΑΚΕΛ, ένεκα τις απαίτησης να σβηστούν συνθήματα κατά του Ισραήλ, με την πολιτική σύρραξη να γενικεύεται με την εμπλοκή του και του ΔΗΣΥ.

Το email που άναψε τα αίματα

Στις 11 Σεπτεμβρίου από το γραφείο του Γενικού Διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών φεύγει ένα email προς τους προέδρους της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Η εν λόγω επιστολή ανέφερε τα εξής:

«Ηλεκτρονικό μήνυμα Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης με ημερ. 11.08.2025 και θέμα «Ενίσχυση των δράσεων για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της υποκίνησης μίσους στην Κύπρο». Έχω οδηγίες να σας διαβιβάσω ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ, το οποίο στάληκε μέσω του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και να σας διαβιβάσω οδηγίες του κ. Υπουργού για άμεσο καθαρισμό των όποιων τέτοιων συνθημάτων στους δήμους και κοινότητες».

Ποιος κάνει κουμάντο στη χώρα;

Εννέα ημέρες μετά την επιστολή του ΥΠΕΣ, η οποία στάλθηκε ένα μήνα μετά το email του Τσίκλι το ΑΚΕΛ εξεμάνη διερωτώμενο εάν «κουμάντο στην χώρα κάνει το καθεστώς Νετανιάχου;». Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ η εγκύκλιος «συνιστά ακόμα μια πράξη ντροπής αναφορικά με την στάση που τηρεί απέναντι στη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση του παλαιστινιακού λαού». Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για «υποτακτική στάση απέναντι στο εγκληματικό καθεστώς Νετανιάχου» ενώ θεωρεί πως «η υπέρμετρη και επιλεκτική ευαισθησία της για την ρητορική μίσους δεν είναι τίποτα άλλο παρά πρόφαση για να σιγήσει κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό».

Δογματικές εμμονές και παρωπίδες

Ο ΔΗΣΥ σημειώνει σε ανακοίνωσή του πως δεν τον «ξενίζει η στάση του ΑΚΕΛ» καθώς «διαχρονικά επέλεγε να αντιμετωπίζει διεθνή ζητήματα με παρωπίδες και ιδεολογικές εμμονές. Με τον ίδιο τρόπο στήριζε άκριτα τη Σοβιετική Ένωση, καταδίκαζε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ, επιτίθετο στο ΝΑΤΟ χωρίς καμία διάθεση ρεαλιστικής αποτίμησης των συμφερόντων του τόπου μας».

Ο ΔΗΣΥ αναρωτιέται «αν η επιστολή που επικαλείται σήμερα το ΑΚΕΛ προερχόταν από την παλαιστινιακή πλευρά για συνθήματα που στρέφονταν εναντίον τους, θα έβγαζε το κόμμα ανακοίνωση; Θα αντιδρούσε με την ίδια ευαισθησία;» και υποδεικνύει πως «η επιλεκτική στάση και η ιδεολογική μονομέρεια του ΑΚΕΛ δεν βοηθούν ούτε στον εσωτερικό διάλογο, ούτε στη διεθνή εικόνα της χώρας μας».

Κατήγγειλε την κυβέρνηση, ενοχλήθηκε ο ΔΗΣΥ

Το ΑΚΕΛ επανήλθε διερωτώμενο γιατί ενώ αυτό κατήγγειλε την κυβέρνηση, ενοχλήθηκε ο ΔΗΣΥ τον οποίο χαρακτήρισε πως «θλιβερή μαριονέττα του Νετανιάχου». Το ΑΚΕΛ κάλεσε την Πινδάρου να απαντήσει εάν «αποδέχεται να εξευτελίζεται η Κύπρος με το να στέλνει ξένη κυβέρνηση εντολές στους Δήμους της χώρας μας; Δεν έχουν ούτε τον ελάχιστο σεβασμό για την αξιοπρέπεια του κράτους μας; Και με ποιο νόμο και ποια λογική, αποδέχονται την ισραηλινή προπαγάνδα ότι είναι «αντισημιτισμός» ένα γκράφιτι με τα σκοτωμένα παιδιά της Γάζας; Ότι είναι «αντισημιτισμός» η παλαιστινιακή σημαία και το αίτημα να τερματιστεί η γενοκτονία;»

Τέλος διαμηνύει πως «η φίμωση των Κυπρίων πολιτών που προωθεί η κυβέρνηση κατ’ απαίτηση του ισραηλινού καθεστώτος δεν θα περάσει».

Αντί απαντήσεις, συνθήματα και αφορισμοί

Ο ΔΗΣΥ επανήλθε για να απαντήσει στο ΑΚΕΛ επισημαίνοντας του πως «αντί να απαντήσει επί της ουσίας στα ερωτήματα που του υπέβαλε χθες ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ κατέφυγε και πάλι σε συνθήματα και αφορισμούς». Κατά τον ΔΗΣΥ «είναι πλέον σαφές ότι το ΑΚΕΛ αποφεύγει να δώσει καθαρές απαντήσεις, διότι εδώ και δεκαετίες ασκεί εξωτερική πολιτική με ιδεολογικές παρωπίδες, μακριά από τις πραγματικότητες και τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου. Η προσκόλληση του ΑΚΕΛ σε μονοδιάστατες και ακραίες τοποθετήσεις δεν προσφέρει τίποτα στην πατρίδα μας. Αντίθετα, εκθέτει τη χώρα και υπονομεύει την προσπάθεια να διατηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία τον ρόλο μιας αξιόπιστης και υπεύθυνης δύναμης στην περιοχή και στην Ευρώπη».