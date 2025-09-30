Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Καλωσορίζοντας τον κ. Κακλαμάνη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θέλω να σας καλωσορίσω στην πρώτη επίσημη επίσκεψη με την νέα ιδιότητά σας ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας και θα είστε και κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας, 65 χρόνια από την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Μια σημαντική επέτειος.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η σημαντικότερη κατάκτηση του κυπριακού λαού ως αποτέλεσμα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Την ίδια στιγμή, η Βουλή των Ελλήνων διαχρονικά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν και την Κύπρο. Και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία του κυπριακού λαού, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε λιγότερο από 100 μέρες θα αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εθνική πρόκληση που είμαι σίγουρος θα ανταποκριθούμε με επιτυχία.

Επισκέπτεστε την Κύπρο σε μια περίοδο που στην περιοχή μας υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα, μέσα από πράξεις και όχι με λόγια, αποδεικνύουν ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας. Είμαστε οι χώρες που μιλάμε με όλα τα κράτη της περιοχής και επιχειρούμε μέσα από συνέργειες που δημιουργούνται να δείξουμε τον δρόμο της συνεργασίας. Είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις.

Από εκεί και πέρα και σε μια πολύ προσωπική αναφορά, χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε. Βλέποντας τη μακρόχρονη πολιτική διαδρομή σας, Ευρωβουλευτής, Δήμαρχος, Υπουργός, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και τις διαχρονικές σας παρεμβάσεις στα θέματα καθημερινότητας, στα θέματα του εσωτερικού κατά κύριο λόγο, θέλω να αναφέρω ότι σε πολλά θέματα, στην πλειοψηφία των θεμάτων ταυτίζεται, είναι κοινή η ιδεολογική μας προσέγγιση και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω αυτή την ευκαιρία να το αναφέρω και δημόσια. Πάντοτε παρακολουθούσα την πολιτική σας διαδρομή και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι είστε σήμερα σε ένα από τα πιο σημαντικά αξιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτό του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου για την Κύπρο από τη δεκαετία του ‘90, όταν ήμουν Ευρωβουλευτής, όπου ήμουν τότε Αντιπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Βουλής Αντιπροσώπων, όπου είχε ξεκινήσει η προσπάθεια της ένταξης της Κύπρου και Πρόεδρος τότε της Μικτής Επιτροπής ήταν μια Αγγλίδα σοσιαλίστρια, Πολίν Γκριν, η οποία ήταν πολύ υπέρ της Κύπρου και έτσι συνεργαζόμαστε στενά».

Σε άλλο σημείο των αναφορών του είπε ότι «μέσα στο κλίμα της πολιτικής οξύτητας που υπάρχει στην Ελλάδα, ευτυχώς, το θέμα της Κύπρου είναι ένα από τα ελάχιστα που υπάρχει πλήρης ομοφωνία στη Βουλή των Ελλήνων. Μπορεί λεκτικά στις διατυπώσεις να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, άλλοτε αναγκαίες για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά στο διά ταύτα υπάρχει πλήρης ταυτότητα απόψεων. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλω να σας μεταφέρω, ότι δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στη Βουλή που να μην ταυτίζεται με την πάγια εθνική γραμμή που υπάρχει εδώ και χρόνια.

Και βεβαίως είναι και για μένα πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση το ότι θα παρευρεθώ αύριο για πρώτη φορά στην παρέλαση σας επ’ ευκαιρία των 65 χρόνων.

Έχω ενημερωθεί από τον κ. Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις», εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στη συνέχεια ότι «είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από δικής μας πλευράς, είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα μετά από αρκετά χρόνια, όπως ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ ανέφερε στην πολυμερή συνάντηση στη Γενεύη. Το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα θα είναι σημαντικό, θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη, όμως, την ίδια στιγμή, ότι οι τελικές αποφάσεις ειδικότερα στα πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν λαμβάνοντα στην Άγκυρα και όχι από τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας».