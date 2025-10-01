Η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο για να γίνονται μεταγραφές. Πάνω-κάτω αυτό ανέφερε προχθές ο Στέφανος Στεφάνου στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που θέλουν το ΔΗΚΟ να έχει προσεγγίσει την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για ένταξη στο ψηφοδέλτιό του. Είχε προηγηθεί, πριν από λίγες μέρες, και η δήλωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με την οποία ανέφερε πως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα του ΑΚΕΛ θα ήταν δύο βουλευτές που θα ήθελε να ενταχθούν στο Άλμα.

Η πραγματικότητα είναι πως οι μεταγραφές πολιτικών και οι αλλαγές εδράνων στη Βουλή δεν αποτελούν νέο φαινόμενο. Είναι όμως γεγονός πως η «μεταγραφολογία» σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές υπήρξε εξαρχής αρκετά έντονη. Πρόκειται για ακόμη ένα σύμπτωμα της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού αλλά και της προσπάθειας των κομματικών αρχηγών να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτιά τους.

Σε μια χρονική συγκυρία όπου η πολιτική υποχωρεί έναντι των προσώπων και της εικόνας, οι υποψήφιοι βουλευτές ενός κόμματος αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και λειτουργούν ως κράχτες για την προσέλκυση ψηφοφόρων. Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό και τις κινήσεις των κομματικών ηγεσιών, οι οποίες λειτούργησαν –ή λειτουργούν ακόμη– με όρους «μεταγραφικού παζαριού», προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που θα μπορούσαν να διευρύνουν τη δεξαμενή των ψηφοφόρων τους ή, τουλάχιστον, να κινητοποιήσουν ομάδες του κομματικού τους πυρήνα. Για τον λόγο αυτό, κάποιες κινήσεις χαρακτηρίστηκαν και ως «εσωτερικές μεταγραφές».

Τα μεγάλα ονόματα

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Κώστας Κώστα είναι δύο από τα «μεγάλα ονόματα» του πολιτικού παζαριού που ακούγονται. Και οι δύο εξακολουθούν να βρίσκονται στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΑΚΕΛ και είναι σε διαβουλεύσεις με την ηγεσία του κόμματος. Υπάρχει, ωστόσο, σοβαρή πιθανότητα, μετά και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, οι συζητήσεις αυτές να οδηγηθούν σε αδιέξοδο και, ως εκ τούτου, να ανοίξει η πόρτα μιας «κομματικής μεταγραφής».

Στην περίπτωση του Κώστα Κώστα, η απογοήτευσή του από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θεωρείται δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η δήλωση που έκανε πριν από λίγες μέρες, ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα. Στην πολιτική, βέβαια, τίποτε δεν είναι βέβαιο, και μέχρι την υποβολή των υποψηφιοτήτων υπάρχει αρκετός χρόνος· εντούτοις, το πιθανότερο είναι να μην προκύψει μεταγραφή του σε άλλο κόμμα.

Όσον αφορά την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Δεν είναι μέλος του ΑΚΕΛ και η παρουσία της στα κοινοβουλευτικά έδρανα του κόμματος τα τελευταία σχεδόν δεκαπέντε χρόνια ήταν ως συνεργαζόμενο μέλος των Νέων Δυνάμεων. Πολιτικά προέρχεται από τον χώρο του κέντρου και διατηρεί καλές σχέσεις με το ΔΗΚΟ. Η προσέγγισή της από την ηγεσία του ΔΗΚΟ για να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο έχει ήδη γίνει και γύρω από αυτήν αναπτύσσεται φημολογία, ακόμη και για προσφορά που θα συνδεόταν με πιθανή υποψηφιότητά της για την Προεδρία της Βουλής. Αν και πολλά από αυτά φαντάζουν υπερβολικά, το δέλεαρ είναι υπαρκτό. Ωστόσο, η μεταγραφή της Χαραλαμπίδου στο ΔΗΚΟ δεν είναι εύκολη υπόθεση, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λευκωσία. Από την άλλη, η πόρτα του κινήματος Άλμα παραμένει ανοιχτή. Προς το παρόν, τίποτε δεν είναι ξεκάθαρο για τις προθέσεις της, ωστόσο οι πιθανότητες να τη δούμε σε άλλα κοινοβουλευτικά έδρανα είναι υπαρκτές.

Ο Αποστόλου και το ΔΗΚΟ

Η περίπτωση του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί έντονα τις κομματικές συζητήσεις. Στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας κάθισε επίσημα σε διαφορετικά έδρανα από εκείνα της ΕΔΕΚ και πλέον απομένει να επισημοποιηθεί η συνεργασία του με το ΔΗΚΟ για τις βουλευτικές εκλογές. Η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο αναμένεται να είναι ως αριστίνδην, ενώ δεν προβλέπεται η άμεση ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη Βουλή είχε υπάρξει η μεταγραφή του Παύλου Μυλωνά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ. Ο Μυλωνάς είχε εκλεγεί το 2016 με τη Συμμαχία Πολιτών, από την οποία αποχώρησε, αρχικά ως ανεξάρτητος και στη συνέχεια εντασσόμενος στο ΔΗΚΟ.

Σημειώνεται από τη Συμμαχία Πολιτών είχε ξεκινήσει και ο Ανδρέας Αποστόλου. Μετακόμισε στην ΕΔΕΚ και εξελέγη βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της το 2021, μετά την ένταξη της Συμμαχίας Πολιτών στην ΕΔΕΚ.

Οι μεταγραφές που δεν έγιναν

Πέραν της περίπτωσης Μυλωνά, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν απευθείας μεταγραφές σε κοινοβουλευτικά έδρανα, αλλά υπήρξαν με ενδιάμεσους σταθμούς. Ενδεικτικά, η αποχώρηση των τριών βουλευτών του ΔΗΚΟ –Μουσιούττα, Προκοπίου και Βότση– οι οποίοι εντάχθηκαν στη ΔΗΠΑ και ήταν υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Από τους τρεις, μόνο ο Μαρίνος Μουσιούττας εκλέγηκε.

Το όνομα του Άγγελου Βότση συζητήθηκε έντονα στο «μεταγραφικό παζάρι», με σενάρια να τον θέλουν είτε να επιστρέφει στο ΔΗΚΟ είτε να κατέρχεται ως αριστίνδην στη Λεμεσό με τον ΔΗΣΥ. Στο ίδιο πλαίσιο ακούστηκε και το όνομα του Μιχάλη Γιωργάλλα για πιθανή υποψηφιότητα με τον ΔΗΣΥ στην Αμμόχωστο. Ο Γιωργάλλας διετέλεσε βουλευτής της Αλληλεγγύης μέχρι το 2021.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία εκλέχθηκε με τους Οικολόγους το 2021, έχει ενταχθεί στο ΒΟΛΤ αλλά στη Βουλή παραμένει ανεξάρτητη. Ο πρόεδρος των Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, εκλέχθηκε βουλευτής το 2021, αλλά το 2016 ήταν υποψήφιος με τη Συμμαχία Πολιτών.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους εξελέγη το 2021 με το ΕΛΑΜ, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει βουλευτής του ΔΗΣΥ. Μετά τη διαγραφή του από το ΕΛΑΜ παραμένει στη Βουλή ως ανεξάρτητος και πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος.

Ο Χαμπουλλάς, ο Παπαχαραλάμπους και ο Βάσος Ηλιάδης

Το ΕΛΑΜ, μετά τη μεταγραφή του Μάριου Πελεκάνου στις ευρωεκλογές, ανακοίνωσε την ένταξη του Ευγένιου Χαμπουλλά, πρώην μέλους του ΔΗΣΥ, καθώς και του τέως δημάρχου Στροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Αυτό που συζητείται έντονα τις τελευταίες μέρες είναι η περίπτωση του Βάσου Ηλιάδη. Ο γνωστός επιχειρηματίας και ποδοσφαιρικός παράγοντας της Λευκωσίας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές.