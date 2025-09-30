Ο Στέφανος Στεφάνου αρέσκεται πολλές φορές να χρησιμοποιεί ποδοσφαιρικούς όρους, ακόμη και όταν μιλά για πολιτική. Οι χθεσινές τοποθετήσεις του γύρω από το ζήτημα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και του Κώστα Κώστα έστελναν έμμεσα πολιτικά μηνύματα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πρώτος αποδέκτης ήταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος, καθώς ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σχολίαζε το χθεσινό δημοσίευμα του «Φ» για το «πρέσινγκ» του ΔΗΚΟ προς τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Αποδέκτης, ωστόσο, των μηνυμάτων του ήταν και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Η συζήτηση για πιθανή ένταξη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στο Άλμα δεν έχει κοπάσει. Από την άλλη, υπάρχουν και οι πρόσφατες αναφορές του ίδιου του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι θα ήθελε και τον Κώστα Κώστα στο Άλμα, παρόλο που ο τελευταίος απάντησε δημόσια ότι δεν τον ενδιαφέρει η συμμετοχή σε άλλο κόμμα.

Ο Στέφανος Στεφάνου, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ήταν κάθετος και δεν έκρυψε την ενόχλησή του. Δήλωσε ότι θεωρεί αντιδεοντολογικό και αδόκιμο ένας βουλευτής να προσεγγίζεται από άλλο κόμμα και να του γίνεται πρόταση ένταξης. «Εδώ είναι πολιτική και όχι ποδόσφαιρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εάν θέλουμε να διαβρώσουμε κι άλλο την πολιτική στην αντίληψη του κόσμου, θα την κάνουμε ποδόσφαιρο και θα συζητούμε για μεταγραφές». Τόνισε ακόμη ότι στη λογική του ΑΚΕΛ κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνεται και ότι κάθε χώρος έχει συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις που υπηρετεί. Υπογράμμισε επίσης ότι, ως θέμα αρχής για το ΑΚΕΛ, οι βουλευτικές έδρες ανήκουν στο κόμμα.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση μη συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τον Κώστα Κώστα, σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ λειτουργεί πάντοτε στη βάση του καταστατικού του. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθη η απόφαση να τεθούν εκτός ψηφοδελτίου οι δύο βουλευτές, καθώς συμπλήρωσαν τρεις θητείες.

Μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισήμανε ότι εκτός ψηφοδελτίου έμεινε και ο Χρίστος Χριστόφιας, αφού δεν υπήρξε εξαίρεση ούτε για τους Επαρχιακούς Γραμματείς, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι βουλευτές.

Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν πολλοί καταξιωμένοι βουλευτές αποχώρησαν χωρίς να παρατηρηθούν φαινόμενα αναταράξεων. Ανέφερε ενδεικτικά το παράδειγμα του Ανδρέα Φακοντή, ο οποίος συνεχίζει στην Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου, καθώς και της Σκεύης Κουκουμά, η οποία, όπως είπε, παραμένει κοντά στο κόμμα.

Ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε πως το ΑΚΕΛ θεωρεί αυτονόητο ότι ο Κώστας Κώστα θα συνεχίσει την προσφορά του από άλλα εφαλτήρια. Σημείωσε επίσης ότι το κόμμα επιθυμεί τη διατήρηση της συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ότι συνεχίζεται ο διάλογος για την αξιοποίησή της από άλλο πόστο. Δεν ξεκαθάρισε, πάντως, ποια είναι η πρόταση που της κατατέθηκε, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορά τη λειτουργία Παρατηρητηρίου για τη Διαφθορά.

Ο Στέφανος Στεφάνου σχολίασε ότι «ο καθένας λαμβάνει τις αποφάσεις του και κρίνεται από τους πολίτες».

Ο Κώστας Κώστα, πάντως, έσπευσε το βράδυ της Κυριακής με μια μακροσκελή ανάρτησή του να εκφράσει την απογοήτευσή του για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ το περασμένο Σάββατο. «Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μετά από εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου, με έχει απογοητεύσει φοβερά.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Καταστατικό και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του κόμματος πουθενά δεν αναφέρουν ότι, ως κομματικό μέλος και μέλος Επαρχιακής Επιτροπής, πρέπει να είμαι και μέλος ανώτερου καθοδηγητικού σώματος για να εμπίπτω στις εξαιρέσεις. Προσωπικά θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι άδικη», έγραψε, μεταξύ άλλων.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, αναμένεται νέα συνάντησή της με τον Στέφανο Στεφάνου μετά την επιστροφή της από το εξωτερικό, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση που έχει ενώπιόν της δεν την ικανοποιεί. Είναι επίσης δεδομένο ότι έχει δεχθεί προτάσεις και από άλλα κόμματα, μεταξύ των οποίων και το ΔΗΚΟ, ενώ παραμένει ανοιχτό το σενάριο ένταξής της στο Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η ίδια, πάντως, δεν έχει ανοίξει μέχρι στιγμής τα χαρτιά της ως προς τις προθέσεις της για το μέλλον και δεν αναμένεται να το πράξει άμεσα. Εκ των πραγμάτων, η απόφαση για την ίδια δεν θα είναι εύκολη.

Υπενθυμίζεται ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που της παρέχει το καταστατικό, αποφάσισε το Σάββατο να εξαιρέσει από τον περιορισμό των θητειών τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Γιώργο Λουκαΐδη, και το μέλος της Γραμματείας, Άριστο Δαμιανού.