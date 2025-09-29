Ούτε ο Κώστας Κώστα ούτε ο Χρίστος Χριστόφιας θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Όπως επίσης δεν θα είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για την οποία είχε ήδη ξεκαθαριστεί από προηγουμένως ότι δεν υπήρχε πρόθεση συζήτησης του ονόματός της για εξαίρεση από την πρόνοια των θητειών, καθώς δεν είναι μέλος του κόμματος. Ο Άντρος Καυκαλιάς, μάλλον θα μετακινηθεί στην Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού, ενώ ο Άντρος Κυπριανού δεν συνεχίζει. Αντίθετα, στο ψηφοδέλτιο του κόμματος θα είναι οι Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού.

Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ το Σάββατο ξεκαθάρισε πλήρως το σκηνικό ως προς τις κομματικές διεργασίες για τις βουλευτικές εκλογές, χωρίς να κρύβει εκπλήξεις. Είχε όμως ενδιαφέρον παρασκήνιο, καθώς η συζήτηση δεν περιστράφηκε γύρω από τους δύο εξαιρεθέντες της καταστατικής πρόνοιας.

Όπως πληροφορούμαστε, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ έθεσε προς συζήτηση το θέμα ερμηνείας του όρου «πολιτικός πυρήνας» και κατά πόσο αφορά και την περίπτωση του Κώστα Κώστα ως βουλευτή και μέλους του κόμματος. Η συζήτηση έγινε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έπειτα από αίτημα και του ίδιου του βουλευτή Λεμεσού, μετά την τελευταία συνάντησή του με τον Στέφανο Στεφάνου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή ήταν συντριπτικό υπέρ της άποψης ότι ο Κώστας Κώστα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτικός πυρήνας και άρα δεν μπορεί να συζητηθεί θέμα εξαίρεσής του από την καταστατική πρόνοια. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έθεσε το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, παρότι υπήρχε εισήγηση από το Πολιτικό Γραφείο μόνο για τους Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού.

Για τους Λουκαΐδη και Δαμιανού η απόφαση ήταν επίσης συντριπτικά υπέρ της εξαίρεσης, με τον πρώτο να συγκεντρώνει ελαφρώς μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Και οι δύο έλαβαν ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του απαιτούμενου 60% των μελών της ΚΕ που απαιτεί το καταστατικό, ο ένας λίγο πάνω από 90% και ο άλλος λίγο κάτω από 90%. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης είχε τεθεί διαδικαστικό ζήτημα ώστε η ψηφοφορία να διεξαχθεί χωριστά, δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή να αποφάσιζε εάν θα έδινε εξαίρεση και στους δύο, σε έναν εκ των δύο ή θα απέρριπτε και τους δύο. Η αρχική πρόταση του Πολιτικού Γραφείου αφορούσε «πακέτο» και τους δύο.

Στη συνεδρία διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν θα υπάρξει εξαίρεση ούτε για τους Επαρχιακούς Γραμματείς, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταστατική πρόνοια, δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Συνεπώς, εκτός ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ για την επαρχία Κερύνειας θα είναι και ο Χρίστος Χριστόφιας.

Απογοήτευση από Κώστα

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, σε δηλώσεις του στον «Φ», δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της συνεδρίας, σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, το καταστατικό δεν περιορίζει την έννοια του πολιτικού πυρήνα μόνο σε όσους είναι μέλη καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε δηλώσει πως δεν τίθεται θέμα να πάει στο Άλμα ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα.

«Πρέσινγκ» Ειρήνης από ΔΗΚΟ

Το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι πληροφορίες που θέλουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο να έχει προσεγγίσει την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να είναι στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ. Η ίδια, που προέρχεται από τον χώρο του κόμματος, είχε αναφέρει πρόσφατα ότι έχει δεχθεί προτάσεις και από άλλα κόμματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη «πολιορκία» της Χαραλαμπίδου για μεταγραφή, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, καθώς εκκρεμεί η απάντησή της προς τον Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα τη βολιδοσκόπησε για να συνεχίσει τη συνεργασία της με το ΑΚΕΛ.

Λέγεται ότι της πρότεινε τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη Διαφθορά. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, δεν αναμένεται η πρόταση αυτή να την ικανοποιήσει. Η απάντησή της αναμένεται μετά την επιστροφή της από το εξωτερικό και η εξέλιξη παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς η σχέσης της με το ΑΚΕΛ, όπως λέγεται, πλησιάζει σε ημερομηνία λήξης. Το σενάριο μεταπήδησής της στο Άλμα παραμένει πιθανό. Σε κάθε περίπτωση, δεν αναμένονται άμεσα ανακοινώσεις για το πολιτικό της μέλλον.

Η ανακοίνωση του κόμματος

Με ανακοίνωσή του χθες το ΑΚΕΛ εξήγησε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι λόγω του ορίου θητειών «πολλά στελέχη του ΑΚΕΛ με πλούσια και παραγωγική κοινοβουλευτική παρουσία συνεχίζουν τη δράση τους από άλλες θέσεις και καθήκοντα στο Κόμμα και στο Λαϊκό Κίνημα». Η ανακοίνωση εξηγεί τους λόγους της εξαίρεσης για Λουκαΐδη και Δαμιανού, καθώς και την πρόνοια για Επαρχιακούς Γραμματείς και Επαρχιακούς Οργανωτικούς Γραμματείς. Καταλήγει ότι το ψηφοδέλτιο θα είναι έτοιμο πριν από το τέλος Νοεμβρίου.