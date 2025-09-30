Μετά τους Ευγένιο Χαμπουλά και Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, το ΕΛΑΜ ετοιμάζει νέο μεταγραφικό χτύπημα για το ψηφοδέλτιό του. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, το τελευταίο διάστημα η ηγεσία του κόμματος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον γνωστό επιχειρηματία και ποδοσφαιρικό παράγοντα Βάσο Ηλιάδη, προκειμένου να είναι υποψήφιος με το ΕΛΑΜ στην Επαρχία Λευκωσίας.

Ο κ. Ηλιάδης διατέλεσε για αρκετά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΟΕΛ και είναι ευρέως γνωστός στα ποδοσφαιρικά δρώμενα. Η πληροφορία περί συζητήσεων για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του με το ΕΛΑΜ έχει προκαλέσει έντονες παρασκηνιακές συζητήσεις στους κύκλους της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα στην αστική Λευκωσία.

Μέχρι στιγμής το σενάριο δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, αλλά ούτε και διαψεύδεται. Αναμένεται ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του. Σίγουρα, εάν τελικά υπάρξει κατάληξη, η υποψηφιότητά του θα αποτελέσει σημαντική προσθήκη στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υποψήφιοι με το ΕΛΑΜ στη Λευκωσία θα είναι επίσης ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου, ο εκπρόσωπος Τύπου Μάριος Πελεκάνος και ο τέως Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

Η ανακοίνωση για την Τίνα Αγαπίου

Την Κυριακή, το ΕΛΑΜ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της Τίνας Αγαπίου για το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος, η κ. Αγαπίου, έπειτα από πρόταση του προέδρου του ΕΛΑΜ, κ. Χρίστου Χρίστου, αποδέχθηκε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος στην Επαρχία Λευκωσίας, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Νέος επαρχιακός στη Λεμεσό

Τη Δευτέρα, το ΕΛΑΜ ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στην Επαρχιακή Γραμματεία της Λεμεσού. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθήκοντα Επαρχιακού Γραμματέα του Κινήματος στη Λεμεσό αναλαμβάνει ο Γιώργος Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Πολύ Ανωγυριάτη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος της παράταξης στην Επαρχία Λεμεσού.

«Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του κ. Γεωργίου σηματοδοτεί μια νέα πορεία για το ΕΛΑΜ Λεμεσού, με έμφαση στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, στην προβολή των θέσεων και αρχών του κόμματος και στην έμπρακτη παρουσία σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Λεμεσού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.