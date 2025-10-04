Ο ηγέτης του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, δήλωσε σήμερα ότι, αν αναδειχθεί στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, θα ζητήσει συνάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τις πρώτες ημέρες μετά τις 20 Οκτωβρίου — στην περίπτωση που δεν λάβει πρώτος πρόσκληση. Επισήμανε όμως ότι η συνάντηση δεν θα είναι μονομερής: θα παρευρίσκονται και πρακτικογράφοι.

Μιλώντας σε πρωινή συνάντηση με τουρκοκυπριακά μέσα στα κατεχόμενα, όπου παρουσίασε το σχέδιό του για τις πρώτες 100 ημέρες σε περίπτωση νίκης στις «προεδρικές» εκλογές της 19ης Οκτωβρίου, ρωτήθηκε αν θα επισκεφθεί πρώτα την Τουρκία ή θα ζητήσει συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη. Ο Ερχιουρμάν σημείωσε ότι η επίσκεψη στην Τουρκία αποτελεί «κρατική παράδοση» για κάθε εκλεγμένο «πρόεδρο», ωστόσο δεν σκοπεύει να καθυστερήσει τη συνάντηση με τη Λευκωσία.

«Την πρώτη εβδομάδα έως δέκα ημέρες μετά τις 20 Οκτωβρίου, εάν δεν υπάρξει πρόσκληση από τον κ. Χριστοδουλίδη, θα απευθυνθώ εγώ», είπε, προσθέτοντας πως στη συνάντηση θα παρευρίσκονται και άτομα που θα τηρεί το πρακτικό.

Ερωτηθείς εάν θα συζητήσει πακέτο θεμάτων όπως το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, το Βαρώσι και το λιμάνι της Αμμοχώστου, ο Ερχιουρμάν απάντησε ότι δεν αποκλείει τίποτα προτού συζητήσει και διαπραγματευτεί το περιεχόμενο, υπενθυμίζοντας πως προτάσεις για Αμμόχωστο και Βαρώσι περιλαμβάνονταν και στο προεκλογικό του πρόγραμμα του 2020.

Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Ερχιουρμάν διέψευσε ότι έχει διαφορές με την Άγκυρα και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να έρθει σε ρήξη. «Όπως και άλλοι πρόεδροι, θα διαμορφώσω τις σχέσεις μου με την Τουρκική Δημοκρατία», είπε, επισημαίνοντας ότι προηγούμενοι ηγέτες (Ταλάτ, Έρογλου, Ακιντζί —όχι ο Τατάρ) δεν συζητούσαν το Κυπριακό χωρίς συνεννόηση με την Τουρκία.

Ο υποψήφιος του ΡΤΚ ανέφερε επίσης ότι προτίθεται να είναι «παραγωγικός» σε πολλούς τομείς: θα συστήσει, εκτός της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, και άλλη επιτροπή για τον αθλητισμό, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει ενεργή διεθνή ενσωμάτωση της τουρκοκυπριακής νεολαίας «χτυπώντας κάθε πόρτα».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε την ερχόμενη περίοδο ως «νέα εποχή», και απαντώντας για τελευταία δημοσκόπηση που τον φέρει μπροστά, δήλωσε ότι πάντα διατηρούσε προβάδισμα και ότι τους τελευταίους δεκαπέντε ημέρες το προβάδισμα αυτό φαίνεται να έχει διευρυνθεί.

Περιουσιακό

Θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση, είπε, στο ζήτημα της ιδιοκτησίας ακινήτων και στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργήσει ειδική ομάδα στο «προεδρικό» και θα εξεταστούν μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» και την ολοκλήρωση της ελλιπούς «νομοθεσίας» σε αυτόν τον τομέα.

«Οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα καταβληθούν σε συνεργασία με την Άγκυρα και σε αρμονία με το Στρασβούργο», είπε. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή, πρόσθεσε, σε άτομα που έχουν υποστεί ζημιές από αγωγές για ακίνητα. «Θα ασχοληθώ προσωπικά με αυτό το θέμα», ανέφερε.

Τα παράπονα αυτών που εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους στη «νότια Κύπρο» και δεν έχουν λάβει αποζημίωση στην «τδβκ» συνεχίζονται, δήλωσε ο κ. Ερχιουρμάν, και θα καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για την εξασφάλιση της δικαιοσύνης, κατά την έκφρασή του.

Οδοφράγματα

Θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση, συνέχισε, στην ελεύθερη διακίνηση σε ολόκληρη την Κύπρο. «Ο τουρκοκυπριακός λαός πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία Σένγκεν. Θα επικοινωνήσουμε με την ΕΕ για αυτό και θα το κάνουμε στις 20 Οκτωβρίου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2026 για να το κάνουμε αυτό. Θα αναλάβουμε δράση αμέσως», σημείωσε.

Ανέφερε οι διελεύσεις στα υφιστάμενα οδοφράγματα είναι πλέον μια «πραγματική αγγαρεία. Αυτό που έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής είναι ότι οι Ελληνοκύπριοι προκαλούν επιβραδύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή. Θα είμαστε επίσης αποφασιστικοί για τα νέα σημεία διέλευσης”, ανέφερε.

Είπε πως “θα διαπραγματευτούμε με ευρύτερα πακέτα. Νέα σημεία διέλευσης μπορούν να ανοίξουν κατανοώντας την ευαισθησία των Ελληνοκυπρίων όσον αφορά τις τεχνικές διαπραγμάτευσης. Θα είμαστε η πλευρά που θα ακολουθήσει μια ενεργή πολιτική στα μπλοκαρισμένα σημεία», επεσήμανε.

Υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ήταν «πρωθυπουργός» όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα της Δερύνειας και της Ζώδιας, ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι «εάν χρειαστεί, μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να τα ανοίξουμε μονομερώς».

Οι στόχοι

Ο κ. Ερχιουρμάν εξήγησε το «σχέδιο 15 βημάτων για τις πρώτες 100 μέρες» και είπε ότι θα ακολουθήσουν μια στρατηγική “διακυβέρνησης” με μια συμμετοχική και δημοκρατική προσέγγιση. Θα συσταθεί ένα «συμβούλιο πολιτικών κομμάτων» όπου θα εκπροσωπείται κάθε κόμμα που έλαβε τουλάχιστον 3% στις τελευταίες «βουλευτικές εκλογές», ανέφερε. Θα κάνει συμβούλιο με μουχτάρηδες και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπροσώπηση επαγγελματικών ομάδων, συνδικάτων, νέων και γυναικών, είπε.

Δήλωσε ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι “σε όσους δόθηκε δικαίωμα ψήφου στο δημοψήφισμα του 2004 στερήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης διακίνσης. Ένα παιδί που γεννιέται από τους ίδιους γονείς μπορεί να αποκτήσει υπηκοότητα, ενώ το άλλο όχι. Αυτό αποτελεί διάκριση», είπε.

Οι εξαγωγές μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής θα μπορούσαν να αυξηθούν, είπε. «Οι εξαγωγές, οι οποίες σήμερα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10%, θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 20-30%. Η ρύθμιση του άμεσου εμπορίου που μας υποσχέθηκαν έχει ανασταλεί», επεσήμανε.

Ο κ. Ερχιουρμάν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγές χαλουμιού, αναφέροντας το παράδειγμα της Ιορδανίας. «Η διπλωματία και ο διάλογος είναι πάντα ωφέλιμα. Όπου αυτά λείπουν, προκύπτουν σοβαρά προβλήματα», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε και στις έξι θέσεις που η ΚΔ έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι και οι έξι έδρες «καθορίζονται από τους Ελληνοκύπριους ψηφοφόρους. Θα διεκδικήσουμε τις δύο δικές μας έδρες».

Ανέφερε επίσης ότι οι περισσότερες δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους. «Εκτός από μία ή δύο Τεχνικές Επιτροπές, οι άλλες είναι για ‘απλή κουβέντα’. Μια επιτροπή για την κοινή διαχείριση φυσικών καταστροφών θα είναι η προτεραιότητά μας», ανέφερε,

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανακοίνωσε ακόμη την πρόθεσή του για δημιουργία 15 συνολικά μονάδων, όπως είπε, στα κατεχόμενα: “συνδιαχείρισης, περιουσιακού, ελεύθερης διακίνησης, εξαγωγών και τουρισμού, υπηκοότητας ΕΕ, αθλητισμού, σχέσεων με την Ευρώπη, συντονισμού των Τεχνικών Επιτροπών, δημόσιας διπλωματίας, προετοιμασίας των διαπραγματεύσεων, παρακολούθησης της δημόσιας διοίκησης και αξιολόγησης παραπόνων πολιτών, διαφύλαξης του συντάγματος και παρακολούθησης των νομοθεσιών», ασφάλειας, παιδείας και κοινωνικής ενότητας κι ακεραιότητας”.

ΚΥΠΕ