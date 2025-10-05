Με ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ παρεμβαίνει για τις εξελίξεις σε σχέση με το έργο του Great Sea Interconnector, επισημαίνοντας πως οι δηλώσεις που έκανε το πρωί ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχουν νόημα.

Καλεί τον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της κυβέρνησής του και πώς σκοπεύει να προχωρήσει με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εκφράζοντας, παράλληλα, ανησυχίες για το οικονομικό κόστος που θα επωμιστεί ο λαός σε ενδεχόμενο ναυάγιο του έργου.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

«Οι δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν εκβιάζεται» στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν έχουν κανένα πραγματικό νόημα, από τη στιγμή που ο ίδιος αποφεύγει να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της κυβέρνησής του και πώς σκοπεύει να προχωρήσει με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Δεν αρκεί η κυβέρνηση να καταγγέλλει την προηγούμενη διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για τη συμφωνία που πράγματι ήταν κακή και για αυτό ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οφείλει να εξηγήσει τι η ίδια έχει συμφωνήσει και ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τις δικές της συμφωνίες.

Ιδιαίτερα, η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει:

• Για τη συμφωνία που προβλέπει την πληρωμή 125 εκατομμυρίων ευρώ για ανάκτηση εξόδων από τον ΑΔΜΗΕ.

• Για τους όρους που αφορούν τη διακοπή του έργου χωρίς υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ.

Σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος.

Η κυβέρνηση οφείλει επίσης να απαντήσει:

• Είναι το έργο οικονομικά βιώσιμο;

• Θα φορτωθεί ο κυπριακός λαός ένα τεράστιο κόστος, χωρίς να γνωρίζει αν το έργο θα γίνει και αν θα αποφέρει όφελος για τη χώρα και τους καταναλωτές;

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ναυάγιο. Αν, δε, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, ο ΑΔΜΗΕ, διεκδικεί πολύ μεγαλύτερα ποσά από όσα έχουν εγκριθεί για ανάκτηση των εξόδων του, τότε τα αδιέξοδα βαθαίνουν και η προοπτική υλοποίησης του έργου απομακρύνεται.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που το ΑΚΕΛ διατυπώνει εδώ και καιρό: ότι, είναι πολύ πιθανόν, ο φορολογούμενος πολίτης να επωμιστεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που δεν θα γίνει, ενώ η Κύπρος θα παραμείνει εκτεθειμένη στην ενεργειακή ανεπάρκεια και ανασφάλεια».