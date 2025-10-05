«Η κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», υπογράμμισε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” ο οποίος, επικαλούμενος πληροφορίες, αναφέρει πως ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε με επιστολή προς τη ΡΑΕΚ ένσταση κατά της ρυθμιστικής απόφασης γα πληρωμή από την Κύπρο μόνο 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο μέχρι το 2029 για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, ενώ ετοιμάζεται και για μάχη ενώπιον δικαστηρίου.

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει“, είπε, σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως η Κυβέρνηση “είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού”.

Κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει το δημοσίευμα, κατά την άφιξή του στην τελετή εγκαινίων του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας Ακακίου, ο Πρόεδρος είπε ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για το θέμα από το πρωτοσέλιδο. «Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην ελληνική και την κυπριακή Κυβέρνηση. Να αναφέρω ότι πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και μάλιστα εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση», σημείωσε.

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», τόνισε.

Απαντώντας σε σχόλιο ότι μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι η ελληνική Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν είναι η ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές που στέλνει ο ΑΔΜΗΕ, και πως με την ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, τις υποχρεώσεις του καθενός και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον ίδιο μετά τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

KΥΠΕ