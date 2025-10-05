Δεν θα επιτρέψουν ποτέ την παράδοση της Μόρφου στους Ελληνοκύπριους, δεν θα πιστεύουν πλέον στους μύθους μιας ομοσπονδίας που ωφελεί μόνο τους Ελληνοκύπριους, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ, σε προεκλογική συγκέντρωση χτες βράδυ στην κατεχόμενη Μόρφου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκλογικού του γραφείου ο κ. Τατάρ ανακοίνωσε ότι το νέο «γενικό νοσοκομείο» Μόρφου θα λειτουργήσει τον Νοέμβριο ενώ θα κατασκευάσουν κι ένα ολοκαίνουργιο σχολείο στην περιοχή.

«Ως πρόεδρος του λαού, αγκαλιάζω όλους τους πολίτες μου, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους απόψεις, την καταγωγή τους ή την προέλευσή τους, είτε με ψήφισαν είτε όχι». Πρόσθεσε ότι υπηρέτησε κάθε αξίωμα για τον «λαό» και όχι για την καρέκλα.

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι ο ανθυποψήφιός του, Τουφάν Εριουρμάν προσπαθεί να εξαπατήσει τον «λαό» λέγοντας ότι θα λύσει το Κυπριακό. Όμως δεν υπόσχεται λύση, αλλά να κάνει μπάλωμα τους Τ/κ στους Ε/κ, είπε. Σε μια εκπομπή πρόσφατα, είπε ο κ. Τατάρ, ο Τουφάν Εριουρμάν είπε ότι δεν υπόσχεται λύση κι απευθυνόμενος σε αυτόν τον ρώτησε: «Τι συνέβη; Γιατί υποχωρήσατε; Αν δεν υπόσχεστε πλέον λύση, γιατί μιλάτε τόσο πολύ; Αν δεν έχετε λύση, τι υπόσχεστε; Επιτρέψτε μου να σας πω. Η μόνη του υπόσχεση είναι να κάνει μπάλωμα τους Τουρκοκύπριους στους Ελληνοκύπριους. Είναι να κάνει μπάλωμα την ΤΔΒΚ στο ελληνοκυπριακό κράτος. Τόσο σαφές είναι. Το λέω τόσο ξεκάθαρα».

Ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι του χρόνου θα γίνουν Βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία και «το φασιστικό και ρατσιστικό ΕΛΑΜ βρίσκεται σε άνοδο. Ξέρετε τα συνθήματα που φώναζαν οι Ελληνοκύπριοι στρατιώτες που στοχεύουν την Καρπασία. Λένε ότι θα την καταλάβουν. Τι είδους συμφωνία, τι είδους ειρήνη μπορεί να γίνει με τέτοια ελληνοκυπριακή νοοτροπία; Κανείς δεν πρέπει να προσπαθεί να εξαπατήσει τον λαό μας. Όλα είναι ξεκάθαρα».

Ο Ερσίν Τατάρ είχε προεκλογικές συναντήσεις με κατοίκους των χωριών Ριζοκάρπασο, Γιαλούσα και Δαυλός.

Επίσης είχε συνάντηση με τον νυν Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και πρώην ΥΠΑΜ, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος βρίσκεται στα κατεχόμενα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, ο κ. Ακάρ βρέθηκε σε συγκέντρωση μελών και στελεχών του «κυβερνώντος» ΚΕΕ σε περιοχή της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου και μίλησε.

Κατά την συνάντησή του με τον κ. Ακάρ και σχολιάζοντας δηλώσεις του Προέδρου της ελληνικής Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη τις προάλλες στην Λευκωσία, για αποχώρηση τουρκικού στρατού, κατάργηση εγγυήσεων και επεμβατικού δικαιώματος, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η καλύτερη απάντηση στις «ροζ υποσχέσεις του Τουφάν Εριουρμάν ότι θα διερευνήσει τις προθέσεις της ε/κ πλευράς».