Το Κίνημα «Άλμα» ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τις θέσεις του σε βασικά ζητήματα δημόσιας πολιτικής, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κινήματος τα κείμενα που αφορούν την Οικονομία, το Εμπόριο και τη Βιομηχανία, την Ενέργεια και τη Στεγαστική Πολιτική. Τα κείμενα θα παραμείνουν διαθέσιμα για διαβούλευση στο ειδικό διαδικτυακό forum του Κινήματος για τρεις εβδομάδες, πριν οριστικοποιηθούν και αποτελέσουν τη βάση των πολιτικών του κόμματος.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Κίνημά μας έχει αρχίσει την παραγωγή των κειμένων με τις θέσεις του σε διάφορες θεματικές δημόσιας πολιτικής. Τα κείμενα είναι προϊόν εργασίας ομάδων του Κινήματος με κοινά ενδιαφέροντα και με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Τα κείμενα συνιστούν εργασία εν εξελίξει. Όσο μαθαίνουμε, ερευνούμε, και διαβουλευόμαστε, τόσο θα τα εμπλουτίζουμε.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας τα κείμενα των θεματικών που αφορούν στην Οικονομία, στο Εμπόριο και Βιομηχανία, στην Ενέργεια και στη Στεγαστική Πολιτική. Μπορείτε να τα δείτε εδώ. Τα κείμενα θα παραμείνουν για διαβούλευση, στο Forum που δημιουργήσαμε για αυτό τον σκοπό, για τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια θα οριστικοποιούνται και θα αποτελούν τη βάση των πολιτικών μας ως κόμματος που υπεύθυνα ζητά την ψήφο των πολιτών για είσοδο στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η διαβούλευση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν άμεσα.

Τα κείμενα δημόσιας πολιτικής, ως τέτοια, δεν συνιστούν πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής. Πρόκειται, περισσότερο, για κείμενα αξιών, θέσεων, και προτάσεων, τα οποία, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, έτσι ώστε να λάβουν τη μορφή κυβερνητικού προγράμματος πενταετίας, με οριοθετημένες προτεραιότητες. Θα ακολουθήσουν και άλλες θεματικές όπως Κυπριακό, Αναθέσμιση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Έρευνα και Καινοτομία, Ψηφιακή Πολιτική, Ναυτιλία, Μεταφορές, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.

Καλούμε τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στη διαβούλευση με σχόλια, ερωτήματα, παρατηρήσεις και εισηγήσεις. Η εποικοδομητική κριτική θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Email: info@almacy.org

Web: https://almacy.org/

Forum: https://almacy.org/politikes-thesis-forum/