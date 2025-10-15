Ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο στα κατεχόμενα, με τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών για ανάδειξη του νέου κατοχικού ηγέτη να πραγματοποιείται την ερχόμενη Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.

Με συναίσθημα και εμμένοντας στα μηνύματα ενότητας ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος για τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, Τουφάν Ερχιουρμάν απευθύνθηκε χθες στην τελευταία του προεκλογική συγκέντρωση που έγινε στην Αμμόχωστο, η οποία είχε μεγάλη προσέλευση, όπως αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του. «Κανείς δεν θα μπορεί να υποτιμά την τιμή αυτού του λαού ή να τον ταπεινώνει. Οι θεσμοί μας δεν θα γίνονται αντικείμενο χλευασμού» είπε.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν σημείωσε ότι «βρισκόμαστε στους δρόμους εδώ και μήνες. Πορευόμαστε εδώ και μήνες. Όσο περισσότερο περπατάμε, τόσο περισσότερο μεγαλώνουμε. Κερδίζουμε καρδιές». «Πορεύομαι για σένα, τον πατέρα μου, την μάνα μου. Θα συναντηθούμε στους εορτασμούς. Διένυσα αυτό τον δρόμο μαζί σας και σε τρεις μέρες από τώρα ο δρόμος αυτός θα φέρει αλλαγή σε αυτή τη χώρα. Δεν θα ήμουν λυπημένος ακόμα κι αν πέθαινα».

Επανέλαβε ότι για 5 χρόνια τίποτα δεν έγινε στην «προεδρία» και οι προηγούμενοι 4 Τ/κ ηγέτες διαπραγματεύτηκαν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα αυτού του «λαού». «Αυτή είναι η πρώτη φορά που πέρασαν πέντε χρόνια χωρίς διαπραγματεύσεις» είπε.

Πρόσθεσε ότι εφόσον αυτοί οι τύποι δεν έχουν κάνει τίποτα, θα χρησιμοποιούν τις τακτικές που γνωρίζουμε εδώ και πέντε χρόνια. «Λένε ότι θα μας διαιρέσουν, θα διαχωρίσουν και θα βασιλεύσουν και θα μας διαλύσουν», από τη μια οι κυπριακής καταγωγής κι απ την άλλη οι τουρκικής καταγωγής. «Θα προσπαθήσουν να διαιρέσουν, αλλά θα ενωθούμε παρά το πείσμα τους» είπε.

Μετά τις 20 Οκτωβρίου, πρόσθεσε, θα είναι μια «προεδρία» που θα συμμερίζεται τις ανησυχίες του «λαού». «Θα έρθει ένας πρόεδρος που νοιάζεται για τα προβλήματα του λαού, όχι κάποιος που περιμένει πέντε χρόνια και παίζει παιχνίδια. Κανείς, απολύτως κανείς, δεν θα μπορεί να χλευάσει αυτούς τους ανθρώπους. Κανείς δεν θα μπορεί να κάνει παιχνίδια με την τιμή αυτών των ανθρώπων, κανείς δεν θα μπορεί να τους υποβαθμίσει. Θα ξέρουν ότι οι θεσμοί μας δεν είναι θεσμοί για να τους χλευάζουμε» είπε.

Σχολιάζοντας την αναφορά Τατάρ ότι σε 5 χρόνια έχει πάρει 20 τιμητικά διδακτορικά κι αν του δώσουν κι άλλο χρόνο θα πάρει κι άλλα, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι υπάρχουν νέοι στη «χώρα» που έχουν πάρει επάξια διδακτορικά, όχι τιμητικά, αλλά είτε επιλέγουν αναγκαστικά να φύγουν είτε δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Οι νέοι, είπε, θέλουν ίσες ευαιρίες αι ισότητα.

Απάντηση στον Αρικλί

Στο μεταξύ, ο Τουφάν Ερχιουρμάν σχολιάζοντας σήμερα δήλωση του Ερχάν Αρικλί πως μετά το ψήφισμα της «βουλής» για την λύση δύο κρατών, κανείς δεν μπορεί να καθίσει σ’ ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων συζητώντας την ομοσπονδία, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται από τον «πρόεδρο» – αναφερόμενος στον Τ/κ ηγέτη.

«Εάν χρειαστεί, θα πάρουμε την εξουσία του Ερχιουρμάν να διαπραγματευτεί», είπε στην Χαμπέρ Κίπρις ο κ. Αρικλί σε περίπτωση που εκλεγεί ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Μιλώντας στην Κίπρις ποστασί ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι η «βουλή» δεν έχει εξουσία να ενεργεί ως διαπραγματευτής ενώ πρόσθεσε ότι τέτοιες αποφάσεις δεν αλλάζουν τη «διακήρυξη της ανεξαρτησίας» (ΣΣ: την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους όπου γίνεται αναφορά σε ομοσπονδία).

Το διαπραγματευτικό καθήκον, κατέληξε, ανήκει στον «πρόεδρο».