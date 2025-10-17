Την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την υλοποίηση της Συμφωνίας για τη Γάζα παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων περιφερειακών εξελίξεων – ιδίως υπό το φως της συμφωνίας που επετεύχθη για τη Γάζα και της υπογραφής της Συμφωνίας στη Σύνοδο για την Ειρήνη, στο Σαρμ ελ Σέιχ – καθώς και της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας και της Ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε τη σημασία της επίτευξης της συμφωνίας για τη Γάζα και τόνισε την ανάγκη ταχείας και πλήρους υλοποίησής της, στη βάση των 20 σημείων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρουσίασε, παράλληλα, την κυπριακή πρωτοβουλία έξι συγκεκριμένων σημείων που εισηγήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο της Συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ και την οποία είχε παρουσιάσει στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας στις 12 Οκτωβρίου.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για το έγγραφο της κυπριακής πρωτοβουλίας που παρουσίασε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την πρόθεση να το συμπεριλάβει στα θέματα συζήτησης της επικείμενης Συνόδου MED-9 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία στις 20 Οκτωβρίου.

Τα έξι σημεία της κυπριακής πρωτοβουλίας εδράζονται σε τρεις διαστάσεις:

την ανθρωπιστική, της ασφάλειας και της ανοικοδόμησης,

και ανταποκρίνονται στην υλοποίηση συγκεκριμένων πτυχών του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε ότι θα παρουσιάσει την κυπριακή πρωτοβουλία και στους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει στην επόμενη φάση υλοποίησης της Συμφωνίας. Εξέφρασε, επιπλέον, την πεποίθηση ότι η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση του ρόλου που οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης της Συμφωνίας.

Σε σχέση με την ενίσχυση της Άμυνας και της Ασφάλειας της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και ανέδειξε τη σημασία περαιτέρω στοχευμένων ενεργειών. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που ως Κυπριακή Δημοκρατία προσδίδουμε στην ενίσχυση της Άμυνας και της Ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο και στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί αξιοποιώντας και τα εργαλεία και τα προγράμματα της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός SAFE, με την Κυπριακή Δημοκρατία να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς πλήρη αξιοποίηση του ποσού που έχει εξασφαλίσει.

Όσον αφορά την Ανταγωνιστικότητα, ο Προεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε την εισαγωγή των πακέτων απλοποίησης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα οποία θα εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Επίσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του Στεγαστικού που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναγάγει σε εθνική προτεραιότητα. Ενημέρωσε ακόμη για τις πρωτοβουλίες που έχουν, ήδη, υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και γνωστοποίησε την πρόθεση της Λευκωσίας να συγκαλέσει Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στην Κύπρο, ειδικά για αυτό το θέμα, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.