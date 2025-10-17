Τις πρώτες ανοιχτές επαρχιακές συγκεντρώσεις ξεκινά το Άλμα θέλοντας να «ανοίξει διάλογο με την κοινωνία», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανακοίνωση

Το Άλμα ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία. Ξεκινά τις πρώτες ανοιχτές επαρχιακές συγκεντρώσεις του σε όλη την Κύπρο, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, να εκφραστούν και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής κουλτούρας που βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο.

Από το Κάλεσμα Συμπόρευσης του περασμένου Μαΐου μέχρι σήμερα, το Άλμα προχώρησε σε σημαντικά βήματα: κατέθεσε το Καταστατικό του για εγγραφή ως κόμμα, εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και τη συμμαχία Renew Europe, και δημοσιοποίησε τις πολιτικές του θέσεις σε σειρά βασικών ζητημάτων της δημόσιας ζωής.

Με τις ανοιχτές συγκεντρώσεις, το Άλμα δίνει συνέχεια στην πορεία αυτή, επιδιώκοντας ουσιαστική επαφή με τους πολίτες, για ανταλλαγή ιδεών, συζήτηση και κοινό σχεδιασμό του μέλλοντος.

Οι ανοιχτές επαρχιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν:

• Λεμεσός: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου / 7μμ / Πολυχώρος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, Αίθουσα Αμμόχωστος / Αναστάση Σιούκρη, 3095

• Λευκωσία – Κερύνεια: Τετάρτη 29 Οκτωβρίου / 7μμ / Στο Οίκημά μας Προδρόμου 26, 2063, Στρόβολος

• Λάρνακα – Αμμόχωστος: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου / 7μμ / Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών / Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 16-18, 6016

• Πάφος: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου / 7μμ / ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ Επαρχιακό Τμήμα Πάφου/ Υπολοχαγού Παπαγεωργίου 6

Η Κύπρος χρειάζεται επανεκκίνηση εδώ και τώρα.

Η αλλαγή ξεκινά μέσα από τη συμμετοχή, τη συλλογική προσπάθεια και τη φωνή κάθε πολίτη.