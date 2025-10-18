Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου προκάλεσε πολιτικό σεισμό την περασμένη Πέμπτη, όταν εξήγγειλε το κόμμα που θα ιδρύσει στην Κύπρο, με όνομα «Άμεση Δημοκρατία».

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε το νέο εγχείρημα του. Η εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταδόθηκε ζωντανά από τους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Δείτε βίντεο και εικόνες:

«Αυτή είναι η είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση της ζωής μου. Έχει πάνω από ένα χρόνο που βγήκα Ευρωβουλευτής και πλέον το είδαμε στην πράξη. Ότι ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνος του. Κατέληξα, παιδιά, ότι για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη στη Βουλή και για αυτό ανακοινώνω ότι ξεκινάμε μια νέα διαδικασία για να κάνουμε ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτό το κόμμα, παιδιά, το φαντάζομαι να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα» είπε στο βίντεο εξαγγελίας του νέου κόμματος ο Φειδίας.

Ο σκοπός του, συνέχισε, «θα είναι να δώσουμε ακόμη έναν πάτσο του συστήματος αυτή τη φόρα να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε από μέσα. Με τον τρόπο που δουλεύει σήμερα η Δημοκρατία, τις αποφάσεις τις λαμβάνουν κάποιοι που ψηφίζουν μία αφορά κάθε πέντε χρόνια. Και πιστεύω πως ήρθε επιτέλους η ώρα αυτό το μοντέλο να τελειώσει και να αντικατασταθεί από ένα νέος είδος Δημοκρατίας:

Πιο άμεσο

Πιο δημοκρατικό

Σε αυτό ο κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις, στις αποφάσεις και ακόμη και στις ίδιες τις ψηφοφορίες. Οπότε, με βάση αυτές τις ιδέες το όνομα του κόμματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Άμεση Δημοκρατία».