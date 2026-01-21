Αλλαγές προωθούσαν στις συμφωνίες Mercosur οι Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλα κάτι που τώρα δεν θα καταστεί εφικτό. Από την άλλη, ο εκ των εισηγητών της πρότασης για παραπομπή στο ΔΕΕ Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ (Ευρωπαϊκή Αριστερά) Γιώργος Γεωργίου, θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την Κομισιόν και κάνει λόγο για «δημοκρατικό έλλειμμα».

Την πρόταση υπερψήφισαν ο ίδιος ο κ. Γεωργίου που ήταν και εκ των εισηγητών, ο Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D) Κώστας Μαυρίδης, ο Ευρωβουλευτής ΕΛΑΜ (ECR) Γεάδης Γεάδη και ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου. Οι Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλα καταψήφισαν την πρόταση.

Όπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους από την Κύπρο στο Στρασβούργο οι δύο Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, οι ίδιοι είχαν ήδη έρθει σε επαφή με αγροτικές οργανώσεις στην Κύπρο και θα συνέχιζαν τις επαφές τους. Παράλληλα, είχαν ήδη θέσει μια σειρά από θέματα για τροποποίηση, κάτι που, όπως αναφέρουν, δεν θα μπορεί να γίνει τώρα.

Ο κ. Χατζηπαντέλα ανέφερε ότι τώρα «καταφέραμε να εφαρμόσουμε την συμφωνία χωρίς να πιάσουμε κάποια ανταλλάγματα». Η υπερψήφιση της πρότασης σύμφωνα με τον ίδιο αφαιρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον όποιο μοχλό πίεσης.

Ο κ. Φουρλάς εξήγησε ότι στο θέμα αυτό οι πολιτικές ομάδες ήταν μοιρασμένες καθώς οι Ευρωβουλευτές υπερασπίζονταν περισσότερο τα εθνικά τους συμφέροντα. Εμείς, είπε, διαμηνύσαμε ότι θέλαμε να διαβουλευθούμε, πήραμε κάποια θέματα, τα θέσαμε και περιμέναμε απαντήσεις.

Για έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης από πλευράς Κομισιόν κάνει λόγο από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου σε ενημέρωση που είχε ο ίδιος με τους δημοσιογράφους που επισκέπτονται την Κύπρο.

Ο κ. Γεωργίου εξήγησε ότι ανοίγει τώρα ο δρόμος για πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε: «Σαφώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται προσωρινά περιμένοντας την απόφαση του Δικαστηρίου».

Αν το Δικαστήριο γνωμοδοτήσει ότι συνάδει με τις Συνθήκες τότε θα ψηφίσουμε, είπε, προσθέτοντας ότι αν πει δεν συνάδει «θα πρέπει να την επαναδιαπραγματευτεί με την Mercosur».

Μίλησε για «έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης» και έναν «ελλιπέστατο διάλογο με τις αγροτικές οργανώσεις» πριν την υπογραφή της συμφωνίας ενώ είπε ότι το ζήτημα αφορά όμως και ολόκληρη την κοινωνία αφού μπαίνουν θέματα προτύπων και υγείας.

Θα ήταν πιο δημοκρατικό να μην εφαρμοστεί η συμφωνία, ανέφερε, «αλλά δεν θα περιμένει».

Εκφέροντας την δική του άποψη για το ζήτημα ο Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D) Κώστας Μαυρίδης αναγνώρισε ότι «είμαστε διχασμένοι γύρω από την Mercosur» και έθεσε το ερώτημα: «πως συνάδει η αύξηση της τροφοδοσίας μας από πηγές εκτός της ΕΕ με την στρατηγική αυτονομία ταυτόχρονα»;.

Εκφράζοντας την προσωπική του άποψη είπε ότι όταν γίνεται μια διεθνής εμπορική συμφωνία στο εύρος και στο πλάτος όπως είναι η Mercosur, πρέπει «κανένας να μην γίνεται χειρότερα» και ανέφερε ότι ο ίδιος έχει την άποψη ότι για κάποιους θα είναι χειρότερα.

Υποστήριξη της Κυπριακής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Όλοι οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν και στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ εκφράζοντας την υποστήριξή τους αφού θα είναι μεγάλος ο αριθμός των νομοθετημάτων που θα περάσουν από τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Ο κ Μαυρίδης αναφέρθηκε και στην παρουσίαση χθες των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. «Σε τέτοιου είδους τελετές οι προσκεκλημένοι στρογγυλοποιούν το λόγο τους που είναι αναπόφευκτο, δηλαδή αποφεύγουν αιχμηρές προτάσεις», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε, «δυσκολεύτηκα να βρω ένα που να είναι στο αρνητικό κομμάτι». Αυτό, σημείωσε ο κ. Μαυρίδης, «είναι προς πίστη του Προέδρου».

Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα που έχουμε ως Κύπρος είναι το ηθικό μας πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Η Τουρκία καραδοκεί και προσπαθεί να πείσει ότι θα εκμεταλλευτούμε την Προεδρία. Πρέπει να είμαστε έντιμοι μεσολαβητές. Μέχρι στιγμής, ανέφερε, το πετυχαίνει η Κυπριακή Προεδρία.

Εξάλλου, ερωτηθείς για το θέμα της Γροιλανδίας ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει μια καλή ευκαιρία. Διαθέτει τα όπλα για να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις των ΗΠΑ.

Δεν θεωρώ, πρόσθεσε, ότι μπορεί να απεγκλωβιστεί. Θα κινείται σε αυτή την γεωπολιτική σφαίρα. Όμως έχει όπλα, μπορεί να απαντήσει στους δασμούς με δασμούς, σημείωσε.

ΚΥΠΕ