Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους «άρρηκτους δεσμούς» με την «αδελφή χώρα» Τουρκία, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν, μαζί με τη σύζυγό του, Νιλντέν Μπεκτάς Έρχιουρμαν, συμμετείχε σε πορεία που πραγματοποιήθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία στο πλαίσιο των εορτασμών για την 29η Οκτωβρίου, Ημέρα της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Στην ομιλία που ακολούθησε, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας έχει μεγάλη σημασία για τους Τουρκοκύπριους, καθώς ο αγώνας που προηγήθηκε αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, αναφερόμενος και στον «μεγάλο αγώνα» του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Υπογράμμισε τη βαθιά σύνδεση του τουρκοκυπριακού «λαού» με την Τουρκία και τις αξίες της δημοκρατίας. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την ενθουσιώδη συμμετοχή των νέων στους εορτασμούς, λέγοντας πως αυτό «μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα».

Διαβεβαίωσε ότι θα ενισχύσουν τους «άρρηκτους δεσμούς» με την «αδελφή χώρα» Τουρκία, θα παραμείνουν πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας καθώς και ότι ο «τουρκοκυπριακός λαός θα συνεχίσει να υφίσταται».

