Στα σενάρια υπουργοποίησής του απάντησε ο βουλευτής της ΔΗΠΑ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Μαρίνος Μουσιούττας, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα».

Κληθείς να σχολιάσει τις φήμες, ο κ. Μουσιούττας είπε «έχω και εγώ ακούσει το όνομά μου από τον κόσμο. Αν μου γίνει πρόταση, που δε μου έχει γίνει, σίγουρα θα το σκεφτώ», διευκρίνισε.

Ο κ. Μουσιούττας πρόσθεσε ότι «όσο πιο σύντομα γίνει ο ανασχηματισμός από την ώρα που βγαίνει στην επιφάνεια, τόσο το καλύτερο γι΄ αυτούς που μένουν, αλλά και γι΄ αυτούς που φεύγουν και έρχονται, τόσο για ανθρώπινους λόγους όσο και για λόγους προγραμματισμού».

«Με όσα ακούμε, φαίνεται να είμαστε κοντά», είπε ο βουλευτής της ΔΗΠΑ.